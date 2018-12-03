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Тима Белорусских выступил в «Вечернем Урганте»

04.12.2018 10:59 — Разное | KYKY  
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В понедельник, 3 декабря, певец из Минска Тима Белорусских стал гостем программы «Вечерний Ургант». Но не тем, что сидит на диване и разговаривает с ведущим, а музыкальным − к окончанию выпуск он исполнил свой главный хит «Мокрые кроссы», благодаря которому и стал известен.

В соцсетях Тима написал, что это его первое появление на телевидении и в таком шоу в частности. Он не упустил возможности и сфотографироваться с Ургантом. А скоро у певца запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а также новый клип через пару дней.

Кто ещё из беларусов выступал в «Вечернем Урганте»

Беларуские исполнители в этой передаче появляются не так уж и часто − наверное, потому что у нас не так много известных для российской публики артистов. Выступали только самые популярные − Макс Корж в 2015-м, IOWA дважды − в 2015 и 2018 годах, а также ЛСП − тоже дважды, в 2017 и 2018, причём последний раз он появлялся на юбилейном, тысячном выпуске передачи, и презентовал новую песню «Холостяк» вместе с Feduk'ом и Егором Кридом.

Читайте по теме: Очередной минский концерт Тимы Белорусских произвел фурор среди школьников (и не только)

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 3 декабря, певец из Минска Тима Белорусских стал гостем программы «Вечерний Ургант». Но не тем, что сидит на диване и разговаривает с ведущим, а...
 
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