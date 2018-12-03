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Ребенок выпал с балкона шестого этажа в Светлогорске

04.12.2018 11:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Ребенок выпал с балкона шестого этажа в Светлогорске
Фото из открытых источников

Как сообщили «Светлагорскiя навiны», инцидент произошел вечером в понедельник 3 декабря.

По предварительным данным, 4-летний мальчик остался дома без родителей – за ним присматривали родственники. Когда тетя отлучилась, мальчик открыл дверь балкона и упал с шестого этажа жилого дома.

Лежащего на земле возле дома ребенка обнаружили случайные прохожие. Они вызвали милицию и скорую помощь.

Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

                                                                                          

 
 
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Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
 
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