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Ребенок выпал с балкона шестого этажа в Светлогорске
04.12.2018 11:28 — Разное | Аргументы и факты
Как сообщили «
По предварительным данным, 4-летний мальчик остался дома без родителей – за ним присматривали родственники. Когда тетя отлучилась, мальчик открыл дверь балкона и упал с шестого этажа жилого дома.
Лежащего на земле возле дома ребенка обнаружили случайные прохожие. Они вызвали милицию и скорую помощь.
Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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