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Трагедия в Светлогорске: 4-летний мальчик упал с шестого этажа
3 декабря около девяти часов вечера ребенка, лежащего под окнами многоэтажки, увидели прохожие.
Как стало известно
На данный момент все обстоятельства случившегося выясняют следователи.
Утром 4 декабря мальчик умер в больнице.
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3 декабря около девяти часов вечера ребенка, лежащего под окнами многоэтажки, увидели прохожие.
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