Трагедия в Светлогорске: 4-летний мальчик упал с шестого этажа

Как стало известноиз достоверных источников, мальчик находился на воспитании у бабушки. Накануне она оставила его у дочери, тети мальчика, которая проживает в микрорайоне Полесье. Что произошло в квартире и почему малыш выпал с балкона шестого этажа, пока неизвестно.