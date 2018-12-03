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Имейте ввиду: улицы Минска превратились в каток
Утро 4 декабря в Минске выдалось чрезвычайно опасным для передвижения: тротуары и дороги превратились в настоящий каток.
В результате автомобилисты вынуждены были снижать скорость, подолгу стоять в пробках, объезжая мелкие аварии. Пешеходы, чтобы не угодить в травмпункт, тоже замедляли ход.
Подобная ситуация накануне сложилась и в Бресте. Там в результате ледяного дождя только за два часа случилось полсотни аварий. За помощью врачей с переломами и ушибами в больницы обратились свыше 150 человек.
Что касается Минска, сейчас клиники работают в штатном режиме. Наплыва пациентов с гололедными травмами в данный момент нет.
По информации синоптиков, дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются 4 декабря по всей стране. Остается констатировать, что зима и первый снег к нам пришли по календарю, а вместе с ними и серьезные проблемы.
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Утро 4 декабря в Минске выдалось чрезвычайно опасным для передвижения: тротуары и дороги превратились в настоящий каток.
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