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Имейте ввиду: улицы Минска превратились в каток

04.12.2018 11:06 — Разное | Партизан  
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Утро 4 декабря в Минске выдалось чрезвычайно опасным для передвижения: тротуары и дороги превратились в настоящий каток.

В результате автомобилисты вынуждены были снижать скорость, подолгу стоять в пробках, объезжая мелкие аварии. Пешеходы, чтобы не угодить в травмпункт, тоже замедляли ход.

Подобная ситуация накануне сложилась и в Бресте. Там в результате ледяного дождя только за два часа случилось полсотни аварий. За помощью врачей с переломами и ушибами в больницы обратились свыше 150 человек.

Что касается Минска, сейчас клиники работают в штатном режиме. Наплыва пациентов с гололедными травмами в данный момент нет.


По информации синоптиков, дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются 4 декабря по всей стране. Остается констатировать, что зима и первый снег к нам пришли по календарю, а вместе с ними и серьезные проблемы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Утро 4 декабря в Минске выдалось чрезвычайно опасным для передвижения: тротуары и дороги превратились в настоящий каток.
 
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