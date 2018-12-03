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Беженец из Африки работает дворником в Бресте

04.12.2018 10:49 — Разное | Партизан  
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Тесфамириан Текле, 35–летний африканец, выходец из Эритреи, получил в прошлом году статус беженца и теперь устраивает свою судьбу в Беларуси.
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Общаться с прессой эмигрант не любит. И это неудивительно, если учесть, что Эритрея, откуда он прибыл, — одна из закрытых и не совсем безопасных стран Африки. А статус беженца говорит о том, что на родине ему действительно угрожала опасность.

Первоначально Тесфамириан не планировал оставаться в нашей стране. После побега из Эритреи он работал в Израиле, где жил в лагере беженцев. Затем транзитом через Турцию прилетел в Беларусь. 

Конечной точкой путешествия была Европа, где уже обосновались его соотечественники. Тесфамириан приехал в Брест, купил билет на поезд и... перед посадкой выкинул паспорт. 

Уже потом он объяснял пограничникам: был уверен, что паспортного контроля с ЕС в нашей стране нет. А документ выбросил, опасаясь депортации из Евросоюза.

В итоге африканец попросил защиты в Беларуси, прошел серьезную проверку, получил статус беженца и соответственно те же права, что и гражданин нашей страны. В том числе и право на труд. А дальше отправился на поиск работы. 

Поскольку мог говорить только по–английски и плохо представлял, что ему тут делать, сначала отправили Тесфамириана в пригородное хозяйство на уборку свеклы, а потом африканцу предложили метлу, совок и лопату. 

О своей стране и прошлой жизни Тесфамириан рассказывает немного. Своих родителей в последний раз видел 11 лет назад. Отцу сейчас 78 лет, матери 70. Общается с ними только по телефону. Скайпа там нет. По специальности он строитель, но на родине у него была ферма:

"Там я выращивал животных, различные культуры. В моей стране тяжело жить. Молодежь уезжает. Я немного поработал в Израиле, но хотел попасть в континентальную Европу. В Беларуси мне очень понравилось. Здесь живут добрые, отзывчивые люди. Я уже освоился, даже к холодам привык. По субботам хожу на курсы русского языка. Работать люблю. Выучу ваш язык — буду что–то в своей жизни менять. Пока планы на будущее не строю. В Европу легально уехать сложно, а нелегалом быть не хочу", - рассказывает Тесфамириан.


В Бресте Тесфамириан снимает однокомнатную квартиру. Живет замкнуто. В свободное время смотрит футбол по телевизору, а в интернете — видео о своей стране. И надеется, что все у него будет хорошо. 

 
Теги: Брест
 
 
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Тесфамириан Текле, 35–летний африканец, выходец из Эритреи, получил в прошлом году статус беженца и теперь устраивает свою судьбу в Беларуси.
 
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