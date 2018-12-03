В Освее рассмотрен генеральный план развития посёлка

В Освейском сельском исполнительном комитете прошло совещание по обсуждению и внесению предложений в градостроительный проект г. п. Освея до 2030 года.

Участие в нём приняли представители местных органов власти, руководители организаций и предприятий района, в том числе находящихся на территории сельсовета, депутаты районного Совета депутатов.

Начальник отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома С. Д. Протас продемонстрировал генеральный план, отметив, что г.п. Освея включён в план мероприятий по благоустройству и развитию на 2020 год.

Строительство жилья предусматривает развитие центральной части с устройством квартальной капитальной жилой застройки на 15 домов, застройку свободных участков, а также резервирование участков для последующего строительства в случае нехватки имеющихся. Планируется дальнейшее развитие участка многоквартирной жилой застройки в районе ул. Профинтерна со сносом самовольно возведённых хозпостроек.

Намечено создание прогулочной ландшафтной зоны с выходом к городскому парку, благоустройство второго пляжа, базы ПМС с ей дальнейшим развитием.

В целом поставлена задача развивать посёлок с учётом рекреационного (отдых в сочетании с оздоровительными процедурами) и экологического туризма.

Намечено создание лечебно-оздоровительного комплекса.

Еще одной зоной, запланированной к развитию и благоустройству, будет юго-восточная часть посёлка, где расположена база рыбака. Здесь также будет создана зона для отдыха и оздоровления. «Изюминкой» этого края, как отмечали проектировщики, может стать остров, где можно, к примеру, воссоздать этнодеревню.

— Реализация плана будет проходить в два этапа, — отметил Станислав Дмитриевич. — Срок реализации первого –2025 год. Уже сейчас нужно определиться с перечнем объектов, продумать все детали и принять определенные решения, чтобы начать работу.

Руководителям и специалистам рекомендовано пройти индивидуально по своим объектам, побеседовать с местными работниками, знающими о проблемах изнутри, и выходить на вышестоящее руководство с предложениями.

Проектировщиками внесены предложения по решению ряда проблем. Так, стоит вопрос о создании нового кладбища: расположение имеющихся не соответствует необходимым требованиям, так как они попадают в водоохранную зону. Предложено направление вблизи д. Святицы. Вопросом, требующим решения, является рекультивация мини-полигона Освейский, также расположенного в водоохраной зоне. Предложен вариант транспортной вывозки мусора на мини-полигон Верхнедвинска.

О существующих проблемах рассказали руководители организаций, объекты которых находятся на местной территории. Есть вопросы по водо- и теплоснабжению. Обсуждались варианты решения, предложенные проектировщиками и специалистами организаций. В частности, по оборудованию подъезда к озеру и строительству спасательной станции, оборудованию системы видеонаблюдения на выездных дорогах, в центре, местах отдыха, созданию автомойки, возможность возобновления деятельности конной школы и пилорамы, и другие.

— Следует жить не только сегодняшним днем, но и смотреть на перспективу, — отметила председатель районного Совета депутатов И.Ф. Козел. — Изменения и дополнения в проект вносить можно, но времени на это остается немного. Разработка документации основополагающего плана уже положила начало большой предстоящей работе.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

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