Тема недели

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04.12.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Оршанский льнокомбинат и расставил акценты в отношении дальнейшего развития в стране льноводческой отрасли, а также последующей переработки и реализации продукции изо льна.

Обсуждены проблемные вопросы

Подводя итоги совещания в Орше по развитию льноводства и переработки льна, глава государства подчеркнул важность того, что соответствующие вопросы еще раз были обсуждены на этом уровне. «Сегодняшнее совещание важно даже не деталями, в которые мы углубились. Хорошо, хоть губернаторы услышат — им же это реализовывать. Они услышали остроту этого вопроса. Но главное — ответственность, поэтому сам по себе важен факт того, что мы собрались и еще раз, жестко поговорив, определились», — уверен Президент.

На совещании были подробно обсуждены различные проблемные вопросы в льняной отрасли как на этапе возделывания льна, так и последующей переработки, производства готовой продукции.

Главное – чётко следовать технологическим процессам

Вице-премьер Михаил Русый признал, что высказанная критика по поводу отсутствия достаточного количества отечественного сырья и претензии к его качеству справедливы. Вместе с тем разработан долгосрочный механизм выделения земельных площадей для возделывания льна-долгунца, приняты необходимые кадровые решения, определены сырьевые зоны для выращивания льна и комплекс машин. Свое слово сказала и наука — получены новые районированные высокоэффективные сорта. Практика отдельных хозяйств и льнозаводов показывает, что только четкое следование технологическим процессам на всех этапах позволяет гарантированно рассчитывать на высокий результат в целом по стране, даже несмотря на погодные условия.

Обеспечить аграриев всем необходимым

Подробно на совещании рассматривался вопрос научного обеспечения в льноводстве. Все решения на этот счет уже приняты, и во многом дело за конкретными руководителями и исполнителями на местах. То же самое касается работы льносемстанций в областях. «Если Шерстневу (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. — Прим. БЕЛТА) надо одна льносемстанция и один центр по подготовке семян, сделайте один и не распыляйтесь. Если в Могилевской области нужно пять — сделайте пять, а не 25. Все должно быть сконцентрировано», — требует белорусский лидер.

Было доложено о создании отечественных машин для переработки льна. На повестке дня в том числе кооперация с известным бельгийским производителем подобной техники. Однако технические ресурсы не всегда используются эффективно и по-хозяйски. «Вся необходимая техника с учетом двухсменной-трехсменной работы есть. Просто она используется безалаберно. Нужно восстановить то, что под забором сегодня брошено, и работать надо», — заметил Президент.

Глава государства также дал поручение промышленному сектору максимально обеспечить аграриев, и не только деталями для ремонта техники, которые пока не производятся в Беларуси. «Узлы, агрегаты для льнозаводов, для техники, которая работает в поле. Это мелочевка, но на страну надо поработать», — добавил он.

Добиться углубленной переработки льна

Затрагивались в Орше и темы закупочных цен на льноволокно, авансирования, обеспечения сохранности урожая льнотресты и полученного из нее сырья. В этом плане глава государства привел ряд конкретных примеров бесхозяйственного подхода со стороны отдельных руководителей.

В целом речь идет об углубленной переработке льняного сырья, получении широкого спектра новой востребованной в Беларуси и за рубежом продукции. «По импорту завозим, а из своих тканей — «Камволя» и льнокомбината — не шьем», — отметил глава государства. Ему, в частности, подробно доложили о ситуации на камвольном комбинате в вопросе развития производства и некоторых трудностях с продвижением тканей на зарубежные рынки. Президент в этой связи дал необходимые поручения.

Орша – образец для подобных населенных пунктов страны

Как доложил вице-премьер Игорь Ляшенко, Оршанским льнокомбинатом выполнено поручение по модернизации с выходом производства на технический уровень, отвечающий мировым аналогам. Закуплено высокопроизводительное технологическое оборудование ведущих мировых производителей, существенно обновлен ассортимент, организовано производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Дальнейшая реализация бизнес-плана во многом зависит от объемов и качества продукции, которые смогут обеспечить аграрии. Однако даже при нынешних условиях работы стабильно просматриваются расчеты по займам и перспективы развития предприятия.

Помимо функционирования Оршанского льнокомбината на совещании были обсуждены и вопросы дальнейшего качественного развития как города, так и района в целом, Президент интересовался ситуацией на конкретных предприятиях, ходом выполнения прежних поручений, реализацией ряда промышленных проектов в сфере импортозамещения. Александр Лукашенко подчеркнул, что Орша — это лишь образец того, как необходимо развивать подобные крупные для Беларуси населенные пункты.

Глава государства требует до конца 2020 года завершить основные мероприятия по наведению порядка на предприятиях и приданию нового импульса в социально-экономическом развитии города и района. Хотя, естественно, что и в последующие годы продолжится реализация перспективных проектов. «Это такой маяк, где мы отрабатываем эти технологии. К концу 2020 года мы должны забыть про Оршу в хорошем смысле слова. В новую пятилетку тащить ни в коем случае нельзя».

 

 
 
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