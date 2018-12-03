Девять мифов о питании и тренировках, в которые не стоит верить. Объясняет тренер

Стоит ли перекусывать перед тренировкой, реально ли похудеть за месяц и нужно ли всем закаляться? Вместе с фитнес-тренером Еленой Цыбулька GO.TUT.BY разбирается, где миф, а где правда.

Миф № 1. В спортзал нужно идти на голодный желудок



Елена Цыбулька, фитнес-тренер, вице-чемпионка Беларуси в номинации «Фитнес-бикини», кандидат в мастера спорта, консультант в области правильного питания и нутрициологии, автор блога . Фото: из личного архива

— Если речь идет о тяжелой силовой тренировке, я категорически протестую против работы на голодный желудок! Такие необдуманные поступки чреваты серьезными проблемами вплоть до обмороков. В моей практике были случаи, когда подопечные приходили в зал, не позавтракав, и уверяли меня, что все же перекусили после сна. В итоге мне приходилось прекращать их занятия и отправлять домой, так как резкая бледность, усталость и потеря координации явно сигнализировали о том, что никакого завтрака утром не было, организм просто работает на износ. Допускать таких ситуаций нельзя.

Для перекуса перед тренировкой подойдет углеводная пища, которая дает быструю энергию. Но, разумеется, перекус должен быть полезным. Например, съешьте банан. Не рекомендую есть жирную пищу, так как пищеварительной системе и организму в целом будет крайне тяжело.

Миф № 2. Если ходить каждый день по 10 тысяч шагов, можно и лишний вес сбросить, и мышцы подкачать

— Ходьба — это хорошо. Я всегда за! Она полезна для суставов, тренирует выносливость, бодрит. Но, во-первых, 10 тысяч шагов — это совсем немного. Примерно за час с лишним вы данное расстояние осилите. И это, кстати, рекомендуемый минимум в день.

Во-вторых, если хотите добиться хоть какой-то эффективности, ходьба должна быть быстрой, на грани бега. Но и это не дает гарантий. Вы можете ходить целый день, но заметных изменений фигуры не увидите. Если бы все было так просто, мы бы шагали в свое удовольствие и худели. К сожалению, 80% успеха — это питание. Не изменив рацион, не увидите и заметного результата.

Миф № 3. Чем больше тренировок в неделю, тем лучше

— Если вы не собираетесь покорять Олимпийские игры, такие физические нагрузки вам ни к чему. Трех, максимум четырех серьезных тренировок в неделю (причем не подряд, а, желательно через день) будет вполне достаточно. А вот легкая зарядка, прогулка или пробежка по утрам не в счет. Это можно делать каждый день.



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Миф № 4. Похудеть за месяц реально, если много тренироваться

— Конечно, можно! Даже за неделю. Один простой совет: заклеиваем рот и вообще ничего не едим. Результат быстрый. Правда, потом, возможно, придется прогуляться в больницу.

Похудение — это для организма стресс, за который он потом будет нещадно вам мстить. Да, если мучить себя, можно похудеть за месяц, но будьте готовы, что через два месяца, килограммы вернутся в двойном объеме.

Физические нагрузки и изменения в рацион нужно вносить не спеша. В стрессовой ситуации организм сначала сбросит лишнюю воду, затем начнет уменьшать в объеме мышцы (да, это именно так), а жир оставит (а вдруг война!). При резком похудении вы рискуете получить дряблое тело. Не думаю, что именно о таком результате все мечтают.

Миф № 5. Чем больше потеем, тем больше худеем

— Этот миф непобедим. Несмотря на то, что он, кажется, уже совсем древний, люди продолжают обматывать себя целлофаном и сидеть в бане до победного конца. Спешу разочаровать, чуда не произойдет. Кроме того, «парниковый эффект» — это большая нагрузка на сердце. Когда человек потеет, он просто теряет жидкость. Не надейтесь, что пот — показатель того, что вы сжигаете жир. Жир не плавится.

Миф № 6. Закаливание полезно для всех

— Да, это полезно. Но! Как и ко всему остальному, к этой процедуре нужно подходить крайне осторожно. Лучше сначала проконсультироваться с врачом. Некоторым людям такие эксперименты над собой просто противопоказаны.

Ознакомьтесь с правилами закаливания. Начинать нужно с обливания ног летней водичкой. Постепенно, через несколько дней, можно делать воду более холодной. Когда вы привыкните, можно переходить выше. Пройдет много времени, прежде чем ваш организм будет готов к полноценному обливанию холодной водой.

Безответственное решение ни с того ни с сего принять холодный душ или нырнуть в прорубь может привести к тому, что вы заболеете.



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Миф № 7. Все продукты с пометкой «фитнес» полезны

— Абсолютная неправда! Это маркетинговый ход. Обратите внимание на состав. На батончиках, хлебцах и хлопьях с такой пометкой в перечне ингредиентов часто можно увидеть много вредных добавок и сахар на первом месте. Порой поход в магазин меня очень веселит, ведь на полках можно найти даже мучные продукты с названием «Фитнес». Не ведитесь на обман!

Миф № 8. Углеводы и белки вместе не усваиваются

— Часто слышу что-то подобное. Каша с мясом — говорят, плохое сочетание. Тем не менее, наша пищеварительная и ферментативная системы имеют возможность одновременно переваривать и белки, и углеводы. Да, организму порой это дается сложнее, но все же.

Вообще две трети пищеварительных ферментов мы должны получать из сырых продуктов, то есть — из овощей, зелени и фруктов. Также в них много витаминов и клетчатки.

Миф № 9. Слишком много ЗОЖ не бывает

— Дело в том, что фанатичная тревога за собственную форму и здоровье — это одно из психологических расстройств. Человек начинает скрупулезно считать калории, постоянно читает полезные паблики, все делает по расписанию, сильно расстраивается даже из-за несерьезного отступления от правил, что может провоцировать самобичевание и депрессию. Другие сферы уходят на второй план, и это ненормально, ведь ЗОЖ — это только часть жизни.

Честно говоря, я сама какое-то время была подвержена этой проблеме. Действительно переживала за каждый грамм и злилась на себя, если что-то шло не по плану. К строгому режиму и рамкам труднее привыкают творческие личности. Им просто тяжело дается любая однообразность. А ведь особенности характера тоже нужно учитывать.

Я посоветую не уходить в фанатичность. Человек не робот, иногда можно расслабиться. Не перегружайте мозг ежедневным подсчетом калорий. Просто составьте список продуктов, которые вы убираете из рациона, и очертите примерное меню на разные дни, которое может варьироваться. Если определенного режима придерживаться крайне тяжело, раз в неделю устраивайте себе «читмил» — плановое нарушение правил. Например, в течение недели вы питаетесь правильно, по выбранной системе, но каждую субботу, например, до 15.00 разрешаете себе есть то, что вам хочется (конечно, в разумных количествах). Нашей психике всегда легче принимать испытания, зная, что существует отведенное время на удовольствие.