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«И эти функции ни в коей мере не должны пересекаться».

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«Продолжаем множить “смотрящих”»





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«Это не лезет ни в какие ворота»

«Я говорил об этом еще 20 лет назад. Но сама идея администрирования путем ввода в наблюдательный совет чиновника высшего ранга не лезет ни в какие ворота и не может привести в перспективе к положительному итогу».

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На совещании у3 декабря правительство ипредложили усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями – через наблюдательные советы и советы директоров, которые сегодня работают формально.– объяснил идею Румас, передаетЗа представителями государства на предприятиях будут вопросы стратегии, за директорами – руководство предприятиями:Лукашенко поручил рассмотреть идею еще раз до конца года с привлечением успешных представителей бизнеса.Как экономисты оценивают предложение премьер-министра?Экономист Ярослав Романчук считает возложение отвественности на чиновников за коммерческое состояние предприятий неприемлемым.– сказал он в комментарииЭкономист напомнил, что ранее руководитель страны и программа пятилетки предусматривали ликвидацию конфликта интересов и радикальное сокращение функций государства. Новая идея этому противоречит.сказал Романчук.До этого власти отмечали положительную роль «Банка развития» под руководством Румаса в выводе предприятий деревообработки на прибыльную работу. Возможно это натолкнуло премьер-министра на идею продолжить практику. Но экономист не считает произошедшее достижением.– отметил Романчук.Бывший руководитель Нацбанкасогласен, что нужно менять систему управления госпредприятиями:Он убежден, что предприятиям и их администрациям нужно дать свободу действий. И позволить самим решать, какую продукцию производить, в каком объеме, куда и по какой цене продавать, сколько платить работникам. При этом руководители предприятий должно нести полную ответственность за свои решения.По словам экс-главы Нацбанка, в мировой практике есть разные подходы к выводу убыточных госпредприятий на эффективную работу. Это и смена дирекции, и передача полномочий нанятому менеджменту со стороны бизнеса, и, наконец, приватизация.– отметил Богданкевич.