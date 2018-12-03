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Идею Румаса, над которой задумался Лукашенко, назвали "стратегической ошибкой"
Фото: ТАСС
На совещании у Александра Лукашенко 3 декабря правительство и Сергей Румас предложили усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями – через наблюдательные советы и советы директоров, которые сегодня работают формально.
«У каждого министра или замминистра должно быть не больше двух таких предприятий, где он будет назначен представителем государства. Эти высокие должностные лица должны возглавить наблюдательные советы и нести ответственность перед собственником (государством) за результаты их работы», – объяснил идею Румас, передает
За представителями государства на предприятиях будут вопросы стратегии, за директорами – руководство предприятиями:
«И эти функции ни в коей мере не должны пересекаться».
Лукашенко поручил рассмотреть идею еще раз до конца года с привлечением успешных представителей бизнеса.
Как экономисты оценивают предложение премьер-министра?
Фото: president.gov.by
«Продолжаем множить “смотрящих”»
Экономист Ярослав Романчук считает возложение отвественности на чиновников за коммерческое состояние предприятий неприемлемым.
«Это статегическая ошибка», – сказал он в комментарии
Фото: belgazeta.by
Экономист напомнил, что ранее руководитель страны и программа пятилетки предусматривали ликвидацию конфликта интересов и радикальное сокращение функций государства. Новая идея этому противоречит.
«Белорусским предприятиям нужно переходить на международную систему корпоративного управления с независимыми директорами, прозрачной и доступной для контроля отчетностью. А вместо этого продолжаем множить регулировщиков, контролеров, «смотрящих». Не той дорогой идете товарищи. Я уже не говорю о том, что в экономике есть сектора, где на предприятиях акций государства не должно быть ни капельки. Куда не поедет Лукашенко, нарывается на вопиющие провалы – цементная, льняная, деревообрабатывающая отрасли. Топятся сотни миллионов долларов», – сказал Романчук.
До этого власти отмечали положительную роль «Банка развития» под руководством Румаса в выводе предприятий деревообработки на прибыльную работу. Возможно это натолкнуло премьер-министра на идею продолжить практику. Но экономист не считает произошедшее достижением.
«Если вы договоритесь с правительством о том, чтобы не платить по долгам, сделаете реструктуризацию долгов на 15 лет, создадите налоговое льготы, то в текущем режиме можно даже показать небольшую рентабельность. Но нужно помнить, что «Борисовдрев», одно из ключевых предприятий, где проводилась модернизация, выставлено на продажу. «Ивацевичидрев» вынуждено сдавать площади в аренду немецкому инвестору. Выходит модернизация оказалась подготовкой к сдаче площадей в аренду», – отметил Романчук.
«Это не лезет ни в какие ворота»
Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич согласен, что нужно менять систему управления госпредприятиями:
«Я говорил об этом еще 20 лет назад. Но сама идея администрирования путем ввода в наблюдательный совет чиновника высшего ранга не лезет ни в какие ворота и не может привести в перспективе к положительному итогу».
Фото: svaboda.org
Он убежден, что предприятиям и их администрациям нужно дать свободу действий. И позволить самим решать, какую продукцию производить, в каком объеме, куда и по какой цене продавать, сколько платить работникам. При этом руководители предприятий должно нести полную ответственность за свои решения.
По словам экс-главы Нацбанка, в мировой практике есть разные подходы к выводу убыточных госпредприятий на эффективную работу. Это и смена дирекции, и передача полномочий нанятому менеджменту со стороны бизнеса, и, наконец, приватизация.
«А если в правительстве не доверяют директорам предприятий, то пускай министры оставляют свои должности и идут руководителями на эти заводы», – отметил Богданкевич.
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