Макей примет участие во встрече СМИД ОБСЕ в Милане





Глава белорусского внешнеполитического ведомства примет участие в 25-й встрече Совета министров иностранных дел государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

С 6 по 7 декабря Владимир Макей в Милане примет участие в очередной встрече СМИД ОБСЕ.

На заседании представители различных стран обсудят вопросы военно-политического, гуманитарного и экономико-экологического характера, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РБ.

Ожидается, что белорусский министр проведет несколько двусторонних встреч и выступит на пленарном заседании.

Встреча Совета министров иностранных дел государств - членов ОБСЕ является крупнейшим ежегодным мероприятием организации. На нем рассматривается текущая ситуация в регионе и определяются задачи на ближайшее время.