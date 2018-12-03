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Макей примет участие во встрече СМИД ОБСЕ в Милане
04.12.2018 12:00 — Разное | Ежедневник
Глава белорусского внешнеполитического ведомства примет участие в 25-й встрече Совета министров иностранных дел государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
С 6 по 7 декабря Владимир Макей в Милане примет участие в очередной встрече СМИД ОБСЕ.
На заседании представители различных стран обсудят вопросы военно-политического, гуманитарного и экономико-экологического характера, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РБ.
Ожидается, что белорусский министр проведет несколько двусторонних встреч и выступит на пленарном заседании.
Встреча Совета министров иностранных дел государств - членов ОБСЕ является крупнейшим ежегодным мероприятием организации. На нем рассматривается текущая ситуация в регионе и определяются задачи на ближайшее время.
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Глава белорусского внешнеполитического ведомства примет участие в 25-й встрече Совета министров иностранных дел государств - участников Организации по...
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