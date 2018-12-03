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В больнице умер мальчик, упавший с балкона в Светлогорске
04.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В больнице умер четырехлетний мальчик, упавший с балкона шестого этажа в Светлогорске 3 декабря, сообщает
Как сообщалось, вечером 3 декабря прохожие заметили мальчика, лежащего на земле возле многоэтажного дома. Сразу же вызвали милицию и скорую помощь.
В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу. 4 декабря мальчик умер. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.
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В больнице умер четырехлетний мальчик, упавший с балкона шестого этажа в Светлогорске 3 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телекомпанию "Ранак". Как...
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