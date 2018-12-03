В больнице умер мальчик, упавший с балкона в Светлогорске

В больнице умер четырехлетний мальчик, упавший с балкона шестого этажа в Светлогорске 3 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телекомпанию "Ранак".

Как сообщалось, вечером 3 декабря прохожие заметили мальчика, лежащего на земле возле многоэтажного дома. Сразу же вызвали милицию и скорую помощь.

В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу. 4 декабря мальчик умер. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.





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