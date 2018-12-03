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Сотрудники слуцкой милиции приняли участие в Дне безвозмездного донорства
04.12.2018 — Разное | Слуцк Город
В рамках проведения мероприятий, посвященных 100-летию отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома, сотрудники приняли участие в Дне безвозмездного донорства, проводимой Слуцкой центральной районной больницей. 20 милиционеров Случчины приняли участие в совместной акции со Слуцкой районной больницей «Хороший день, чтобы спасти чью-то жизнь!».
Утром 29 ноября на станции переливания крови Слуцкой центральной районной больницы было многолюдно: более двадцати добровольцев - сотрудников отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома прибыли для безвозмездной сдачи крови. Добровольная и безвозмездная сдача крови стала доброй традицией в коллективе Слуцкого РОВД: в текущем году сотрудники Слуцкой милиции сдают кровь уже в третий раз.
– Сегодня я впервые стал донором, – делится милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Алексей Фомин, – считаю, что поступаю правильно, так как, возможно, я могу спасти чью-то жизнь, кому-то помочь побороть серьезный недуг. Думаю, что в последующем, буду сдавать кровь на постоянной основе.
– Уже 33 раза я сдавал кровь, – рассказывает помощник дежурного Александр Петрович, – считаю, что дело это правильное и благородное, кроме всего прочего, положительно влияет на состояние собственного здоровья.
– Быть безвозмездным донором – это своеобразная форма солидарности: гражданской, христианской, человеческой – поясняет заведующая станцией переливания крови Елена Синило, – Это престижно, достойно, это означает, что ты здоровый взрослый человек, имеющий активную гражданскую позицию, желающий сделать мир чуточку лучше.
Андрей Заяц, заместитель начальника Слуцкого РОВД
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В рамках проведения мероприятий, посвященных 100-летию отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома, сотрудники приняли участие в Дне безвозмездного донорства,...
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