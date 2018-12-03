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Слуцкие «фениксы» снова привезли награды с соревнований
04.12.2018 — Разное | Слуцк Город
В минувшие выходные на «Минск-Арене» проходило мероприятие проекта Combat Weekend, в рамках которого проходили турнир по грэпплингу UWW и рукопашному бою.
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От слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» 8 человек выступили в соревнованиях по грэпплингу и 4 бойца - по рукопашному бою. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный тренер клуба Алексей Крепец.
Места случчан в соревнованиях по грэпплингу определились следующим образом.
В турнире по рукопашному бою Слабко Никита в категории до 75 кг занял 3е место, юниор из средней школы №9 Семибратов Роман в категории до 55 кг занял 3е место. Фомин Антон и Щелкун Евгений уступили своим соперникам.
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В минувшие выходные на «Минск-Арене» проходило мероприятие проекта Combat Weekend, в рамках которого проходили турнир по грэпплингу UWW и рукопашному бою.
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