Слуцкие «фениксы» снова привезли награды с соревнований





В минувшие выходные на «Минск-Арене» проходило мероприятие проекта Combat Weekend, в рамках которого проходили турнир по грэпплингу UWW и рукопашному бою.

Как заявил в интервью Sputnik Беларусь исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков, мероприятие носит социальный характер, а цель его - популяризация неолимпийских единоборств.

От слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» 8 человек выступили в соревнованиях по грэпплингу и 4 бойца - по рукопашному бою. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный тренер клуба Алексей Крепец.





Места случчан в соревнованиях по грэпплингу определились следующим образом.

учащийся слуцкого колледжа Фомин Антон в весовой категории до 58 кг (дивизион юниоры) - 1е место

учащийся средней школы №10 Щетко Филипп в весовой до 58 (юниоры) - 2е место

учащийся слуцкого колледжа Бродницкий Кирилл в категории до 69 кн (юноши) - 3е место

Бартошик Антон в весовой до 62 кг (мужчины) - 2е место

Пятницкий Антон до 66 кг (мужчины) - 3е место

Щелкун Евгений в категории до 92 кг (мужчины) - 2е место

Слабко Никите и Слабко Сергею, к сожалению, в этот раз не удалось подняться на пьедестал

В турнире по рукопашному бою Слабко Никита в категории до 75 кг занял 3е место, юниор из средней школы №9 Семибратов Роман в категории до 55 кг занял 3е место. Фомин Антон и Щелкун Евгений уступили своим соперникам.











































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