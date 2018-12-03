7 декабря с 13.00 до 14.00 начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома, депутат Гомельского областного Совета депутатов

Александр Васильевич МАТАРАС

проведет личный прием граждан в Лоевском райисполкоме по адресу: г.п. Лоев, ул. Ленина, д. 2.

При наличии граждан, не принятых в указанное время, период приёма будет продлён.

Предварительная запись осуществляется по тел.: 4-22-10, 4-02-37.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Личный прием лоевчан проведет депутат Гомельского областного Совета депутатов 7 декабря с 13.00 до 14.00 начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома, депутат Гомельского областного Совета депутатов Александр...