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Личный прием лоевчан проведет депутат Гомельского областного Совета депутатов
04.12.2018 — Разное | Лоевский край
7 декабря с 13.00 до 14.00 начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома, депутат Гомельского областного Совета депутатов
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7 декабря с 13.00 до 14.00 начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома, депутат Гомельского областного Совета депутатов Александр...
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