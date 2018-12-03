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Разрекламированный чудо-аппарат, избавляющий от всех болезней, оказался бытовым массажёром

04.12.2018 12:45 — Разное | СТВ  
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В Минске появился аппарат, якобы способный излечить от артрита, гипертонии и даже сахарного диабета. Технике под силу восстановить нервную систему, а процедуры на аппарате, уверяют бизнесмены, становятся буквально «прививкой» от инсульта, инфаркта и онкологии.

Обо всём этом не так давно стали рассказывать минчанам в одном столичном оздоровительном центре. Марат Соколов волею судьбы и стараниями сотрудников центра буквально недавно побывал в новоявленном храме здоровья и долголетия.

Разрекламированный чудо-аппарат, избавляющий от всех болезней, оказался бытовым массажёром

Марат Соколов:
В этот центр я попал по рекомендациям знакомых. Они ходили в этот центр и оставили мой номер телефона. Мне позвонили и пригласили пройти 5 бесплатных занятий.

Процедура длилась полчаса. Подключали аппарат. И под действием импульсов, как они говорили, я оздоровлялся.

После процедуры минчанину предложили приобрести абонемент на курс оздоровительных процедур либо аппарат в личное пользование. Больше всего Марат впечатлялся ценником на товар и услуги. Тогда ему предложили оформить кредит. Сегодня мужчина просит разобраться, так ли далеко шагнул прогресс или это всего лишь новая личина сетевого бизнеса?

Стоит ли посещать подобные центры и насколько это безопасно сие действо?

Марат Соколов:
Брали результаты до, потом – после. Результаты были хуже. Интересно, кто со мной проводил эти мероприятия – есть ли медицинское образование у этих девушек, которые там работают и всё это так описывают.

Может, и правда, есть такой аппарат, который лечит от всех болезней, но мы пока про него не знаем?

Информация о компании в Интернете скудная. Но. Есть сайт-одностраничник. На нём чёрным по белому щедро разбросаны посулы. Впервые в Минске – уникальное корейское оборудование нейромышечной электростимуляции. Без боли и операций помогает избавиться от заболеваний. Прививка от онкологии.

Но, возможно, в центре здорового тела специалисты действительно борются за здоровье белорусской нации?

Съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» отправилась в центр на себе испытать действие панацеи и пообщаться с основателями оздоровительного центра.

Центр находится в подвальном помещении. Его площадь небольшая. Судя по информации в брошюре, независимо от состояния организма, на аппарате можно поправить здоровье всего за 6 месяцев. Прейскурант гласит: за 4 823 рубля технику можно приобрести в личное пользование, нет денег – можно оформить кредит. Или ходить на процедуры в сам центр.

Директор центра и коммерческий директор готовы ответить на наши вопросы.

Роман Цыганков, директор оздоровительного центра:
Аппарат предназначен для улучшения самочувствия человека. Нейромышечная электростимуляция отвечает за очень важные процессы в нашем организме. Такие, как улучшение кровообращения, восстановление нервной системы, укрепление мышечного корсета, запуск лимфатической системы и очистки организма.

Андрей Цыганков, коммерческий директор оздоровительного центра:
Реабилитация инсультников, людей с ДЦП.

Вот только из документации – сертификат соответствия, но выдан он почему-то российской фирме, которая находится в Таганроге. Русскоязычных документов, подтверждающих проведение всевозможных клинических испытаний в папке для потребителей – нет. Есть дописки от руки маркером.

Кстати, на аппарате комплексно рекомендуется использовать некий уникальный гель за 1 790 рублей. Вот только на упаковке на русском языке – ни слова. Никакой информации о составе и производителе, и за это белорус в здравом уме должен заплатить чуть меньше 2 тысяч белорусских рублей.

Дарина Гулюта, юрист:
Если говорить о нарушениях, то в соответствии с законом о защите прав потребителей, данная организация при продаже товаров обязана предоставить информацию на русском или белорусском языках.

Как было установлено, информация о товаре не была предоставлена на выше указанных языках. Таким образом, нарушается законодательство.

И потребители, которые приобрели данный товар, имеют право требовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы. Кроме того, потребитель в судебном порядке имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда.

Отправили запрос в Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». И получили ответ: «Аппарат низкочастотный нейромышечной электростимуляции не зарегистрирован, не разрешён к реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь».

Роман Цыганков:
Продаём оборудование, сопутствующее оборудование, накладки специальные, электропроводниковый косметологический гель и сдаём оборудование в аренду.

Можно ли в таком случае заявлять о его лечебных свойствах?

Дарина Гулюта:
В случае, если организация распространяет заведомо ложную информацию либо применяет рекламу, вводящую потребителя в заблуждение относительно свойств товаров и услуг, а кроме того, если эти действия могут причинить вред здоровью, данное действие необходимо квалифицировать в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь.

В ответ на заявление юриста, организаторы центра пояснили, что аппарат всё же считается бытовым. Попросту говоря – массажёром.

Роман Цыганков:
Есть волны, которые связаны с улучшением здоровья, как бытовое оборудование. Всё оборудование является хозяйственно-бытовым.

В таком случае, о какой панацее идёт речь на сайте центра и от чего лечат минчан? Возможно, в ближайшее время ответы на эти вопросы мы сможем получить от сотрудников Комитета государственного контроля, куда было составлено обращение. Кстати, и в реестре, как бытовой прибор, аппарат также не значится.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Минске появился аппарат, якобы способный излечить от артрита, гипертонии и даже сахарного диабета. Технике под силу восстановить нервную систему, а процедуры на...
 
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