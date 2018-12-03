|
Разрекламированный чудо-аппарат, избавляющий от всех болезней, оказался бытовым массажёром
В Минске появился аппарат, якобы способный излечить от артрита, гипертонии и даже сахарного диабета. Технике под силу восстановить нервную систему, а процедуры на аппарате, уверяют бизнесмены, становятся буквально «прививкой» от инсульта, инфаркта и онкологии.
Процедура длилась полчаса. Подключали аппарат. И под действием импульсов, как они говорили, я оздоровлялся.
После процедуры минчанину предложили приобрести абонемент на курс оздоровительных процедур либо аппарат в личное пользование. Больше всего Марат впечатлялся ценником на товар и услуги. Тогда ему предложили оформить кредит. Сегодня мужчина просит разобраться, так ли далеко шагнул прогресс или это всего лишь новая личина сетевого бизнеса?
Стоит ли посещать подобные центры и насколько это безопасно сие действо?
Марат Соколов:
Информация о компании в Интернете скудная. Но. Есть сайт-одностраничник. На нём чёрным по белому щедро разбросаны посулы. Впервые в Минске – уникальное корейское оборудование нейромышечной электростимуляции. Без боли и операций помогает избавиться от заболеваний. Прививка от онкологии.
Но, возможно, в центре здорового тела специалисты действительно борются за здоровье белорусской нации?
Центр находится в подвальном помещении. Его площадь небольшая. Судя по информации в брошюре, независимо от состояния организма, на аппарате можно поправить здоровье всего за 6 месяцев. Прейскурант гласит: за 4 823 рубля технику можно приобрести в личное пользование, нет денег – можно оформить кредит. Или ходить на процедуры в сам центр.
Роман Цыганков, директор оздоровительного центра:
Андрей Цыганков, коммерческий директор оздоровительного центра:
Кстати, на аппарате комплексно рекомендуется использовать некий уникальный гель за 1 790 рублей. Вот только на упаковке на русском языке – ни слова. Никакой информации о составе и производителе, и за это белорус в здравом уме должен заплатить чуть меньше 2 тысяч белорусских рублей.
Дарина Гулюта, юрист:
И потребители, которые приобрели данный товар, имеют право требовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы. Кроме того, потребитель в судебном порядке имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда.
Роман Цыганков:
Можно ли в таком случае заявлять о его лечебных свойствах?
Дарина Гулюта:
Роман Цыганков:
В таком случае, о какой панацее идёт речь на сайте центра и от чего лечат минчан? Возможно, в ближайшее время ответы на эти вопросы мы сможем получить от сотрудников Комитета государственного контроля, куда было составлено обращение. Кстати, и в реестре, как бытовой прибор, аппарат также не значится.
Новости по теме
«Получила цепочку, которая через 2 часа почернела»: рассказываем, как ювелирная мастерская снижает пробу серебра
‡агрузка...
Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий
Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»
В США прощаются с экс-президентом Джорджем Бушем-старшим
Экипаж корабля «Союз» успешно перешёл на МКС
Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Керченском проливе
Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать
В Мексике моторный самолет врезался в жилой дом, есть жертвы
Улицы Минска превратились в каток, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске появился аппарат, якобы способный излечить от артрита, гипертонии и даже сахарного диабета. Технике под силу восстановить нервную систему, а процедуры на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)