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Опубликован официальный трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон и Джудом Лоу
Новости США. Опубликован
В центре сюжета фильма история женщины-супергероя Кэрол Дэнверс, которая является одним из самых могущественных персонажей киновселенной. Поговаривают, что она сможет одолеть даже Таноса.
Свою силу героиня получает после взаимодействия с расой инопланетян кри. Теперь ей предстоит разрешить межгалактический конфликт.
Этот фильм станет приквелом ко всем событиям киновселенной Marvel. Действия картины происходят в 90-е годы. Кроме Бри Ларсон в фильме сыграют Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу и Бен Мендельсон.
Фильм выйдет в прокат в марте 2019 года.
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Новости США. Опубликован новый трейлер фильма «Капитан Марвел». Главную роль в картине сыграет оскароносная Бри Ларсон. Фото: imdb.com В центре сюжета фильма история...
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