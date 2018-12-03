В Витебске на переходе легковушка сбила школьника: ребенок в реанимации

Восьмиклассник попал под колеса автомобиля в Витебске. Об этом сообщили в ГАИ региона.



Фото: ГАИ Витебска

Наезд произошел 3 декабря, в 19.20. Водитель Renault Megane Scenic ехал по улице Бровки и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнего подростка.

В результате ДТП ребенок получил травмы головы и был госпитализирован в реанимационное отделение.

По словам водителя легковушки, он ехал во второй полосе и видел, что машина в соседней полосе начала тормозить. Мужчина также начал останавливаться, уводя авто влево, но избежать наезда не смог.