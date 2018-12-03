Билеты на ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минске в три раза дешевле среднеевропейских

С 21 по 27 января в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках . Впервые в столицу приедут сильнейшие спортсмены континента, среди которых мировые лидеры из России, Италии, Франции и других стран. По ценам на билеты это самый доступный чемпионат Европы за последние 10 лет.



Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция) (c)International Skating Union. Фото носит иллюстративный характер

До Беларуси чемпионат Европы принимали Эстония, Швейцария, Великобритания, Хорватия, Венгрия, Швеция, Словакия, Чехия и Россия. Самые дорогие билеты были на чемпионате Европы в Швейцарии 2011, где абонемент на все дни стоил от 345 до 610 евро, а на отдельные дни — от 40 до 160 евро. Абонементы чемпионата Европы в 2010—2018 годах в среднем стоили от 170 до 300 евро, на отдельные дни — от 16 до 70 евро.

В Беларуси абонемент на все дни соревнований стоит от 100 до 250 рублей, что ниже средних цен ЧЕ за последние 10 лет в три-четыре раза. Самые дорогие билеты на отдельные дни стоят 50 рублей (гала-концерт), что почти в два раза дешевле среднего уровня предыдущих чемпионатов. На cоревновательные дни билеты в Минске стоят от 30 рублей, на официальные тренировки — от 5 рублей. Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев, отмечает:

— Оргкомитет соревнований постарался сделать все возможное, чтобы билетная программа стала доступной для каждого. На соревнования чемпионата Европы приедут лидеры сборных команд России, Италии, Франции, Испании и других ведущих европейских держав. Все это представляет собой уникальную возможность для белорусского зрителя увидеть живьем на льду «Минск-Арены» ведущих спортсменов Европы.

Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить со среды 23 января по субботу 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.