Названы самые пьющие страны Европы

Специалисты проекта «Трезвая Россия» опубликовали результаты своего исследования по потреблению алкоголя а Европе за 2018 год.

Уровень трезвости определялся относительно двух критериев: зарегистрированное потребление алкоголя на душу взрослого человека (от 15 лет) в чистом спирте и число умерших в стране в связи со злоупотреблением алкоголя, сообщает trezvros.ru .

В рейтинге самых пьющих стран первое место заняла Эстония – один человек в республике в среднем выпивает 15,35 литра чистого спирта в год. На втором месте оказалась Литва – 13,61 литра в год. На третьем месте Чехия – 12,99 литра.

Лидером трезвости в Европе стали Греция, Италия и Мальта.

Специалистами также был подготовлен рейтинг смертности из-за чрезмерного употребления алкоголя. Лидирует по этому критерию Словения – 12,83 смертей на 100 тысяч человек. На втором месте – Дания – 12,24 смертей, на третьем Литва – 9,07 случаев смерти от злоупотребления спиртными напитками.

Также аналитики проекта составили рейтинг стран, где больше всего пьют и чаще всего умирают от алкоголя.

Самый высокий балл получила Эстония (17,07 балла), за ней идут Словения (16,81 балла), Люксембург (17,07 балла), Румыния (15,62 балла) и Дания (15,49 балла).