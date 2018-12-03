



3 декабря 2018 года в Волковысском доме культуры состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню инвалидов.

На торжественном концерте присутствовал ответственный за социальную работу Волковысского благочиния клирик прихода храма святителя Николая Чудотворца г. Волковыска иерей Владимир Бабей.





Поздравив присутствующих, священник напомнил о том, что все люди являются образом и подобием Божиим. Каждый человек, в том числе и человек с ограниченными возможностями, способен на очень многое, если будет стараться приумножать дарованные ему Господом таланты.





По окончании концерта от лица Волковысского благочиния детям были вручены сладкие подарки, сообщает сайт Гродненской епархии.



