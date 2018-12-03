Главную городскую елку торжественно зажгут 8 декабря





Все меньше времени остается у 2018 года. Очень скоро под бой курантов все будут встречать новый 2019 год. В ожидании этого события город готовится к празднику. И одно из самых ярких и красочных новогодних мероприятий пройдет 8 декабря на площади Ленина.

Спешите веселиться! Гостей праздника в этот вечер ожидает много музыки, песен, сюрпризов в центре города. Будет организована выставка-конкурс «Елка-будущего», почтальон Печкин вместе с Символом уходящего года примет письма от всех ребят, адресованные Деду Морозу, будет работать фото-зона «Символ уходящего года» с участием кинологов Департамента охраны, и в завершение все желающие исполнят попурри новогодних песен.

Начало мероприятия в 17 часов.