ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Александра Лукашенко

04.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A
Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждаются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА

Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Александра Лукашенко

"В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача - обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать", - заявил глава государства.

Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Александра Лукашенко

Александр Лукашенко напомнил, что стратегические вопросы развития экономики Беларуси и проблемные вопросы были обсуждены в широком составе неделю назад. Вместе с тем постоянно возникают конкретные вопросы, которые необходимо оперативно рассматривать. "На такие совещания с правительством я выношу вопросы, которые нуждаются в дополнительной информации. Нормативные правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, не простые. У меня есть ряд вопросов к ним", - пояснил Президент.

Он добавил, что совещания подобного формата с Администрацией Президента, правительством и Государственным секретариатом Совета безопасности проводятся регулярно по мере необходимости, чтобы все участники могли напрямую и без аппаратного фильтра доложить свою позицию главе государства. "Но я меньше всего хотел бы, чтобы такие совещания превращались в попытки что-то решить в обход уже устоявшихся, установленных правил. Систему ломать не следует", - предупредил белорусский лидер.

Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Александра Лукашенко

По его словам, одной из тем нынешнего совещания должны были стать очередные запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК. "К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко самым главным при решении вопроса о выделении подобной поддержки назвал наличие кадров, которые способны грамотно распорядиться соответствующими средствами. "Администрация Президента неоднократно доводила подобные критерии до правительства, и порядок должен быть незыблемым", - подчеркнул Президент.

От каждого докладчика он потребовал не просто проинформировать по своему вопросу, а прежде всего предложить решение системных проблем, из-за которых возникло текущее обсуждение.

Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Александра Лукашенко

Александр Лукашенко в частности отметил, что предлагается закрепить высших должностных лиц в качестве представителей государства в наблюдательных советах: "Премьер в своем письме, опираясь на личный опыт, доказывает: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства".

"У чиновника и бизнесмена при этом два принципиально разных понимания функционирования предприятий. К тому же я сомневаюсь, что те, кто будет закреплен за этими предприятиями, будут хорошими помощниками руководителя. Если поглубже посмотреть, то это не просто помощники - это люди, которые будут как минимум участвовать в принятии решений, а то и принимать их. Давайте обсудим этот вопрос и примем решение", - сказал Президент.

Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Александра Лукашенко

Глава государства поставил конкретные вопросы по работе некоторых предприятий. В их числе дрожжевой комбинат в Слуцком районе. "С одной стороны, вы внесли проект исключительно технического решения об увеличении уставного фонда этого предприятия. А с другой, после изучения документов у меня возник вопрос: не попытка ли это уйти от решения проблемы. У предприятия рентабельность продаж минус 112%. Я не знаю, как с такими показателями можно вообще работать", - сказал Президент.

Он также коснулся перспектив ОАО "Сукно": "Если только правительство видит решение этого вопроса в том, чтобы выделить из бюджета 92 млн евро… Послушаем, прорабатывались ли другие варианты. И единственный ли это путь для того, чтобы восстановить (некогда уровня Советского Союза) работу предприятия".

Александр Лукашенко попросил доложить и о ситуации в ОАО "Камволь" - как организована работа, что сделано или не сделано за последнее время.

Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций. "Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. - Прим. БЕЛТА) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", - заявил белорусский лидер.

Обсуждается также проект указа "О государственном социальном страховании". Президент акцентировал внимание, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы. "Но надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%", - отметил Александр Лукашенко. 

Правительство Беларуси предлагает усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями 

Правительство Беларуси внесло на рассмотрение Президента предложения об усилении роли государства как собственника в управлении предприятиями. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Сергей Румас. 

По словам премьер-министра, вопрос об управлении госпредприятиями вызвал наибольшую дискуссию на состоявшемся у Президента совещании с руководством Совета Министров. "При управлении крупными акционерными обществами с преобладающей долей государства есть хорошие примеры, когда сформированные на этих предприятиях советы директоров (наблюдательные советы) эффективно реализуют функции собственника. Вместе с тем есть и другие примеры, когда созданные органы управления работают формально. К сожалению, это приводит к неверным инвестиционным решениям, и финансовые результаты работы этих предприятий оставляют желать лучшего", - отметил Сергей Румас.

Он констатировал, что в среднем производительность труда на предприятиях с государственной собственностью ниже, чем на частных предприятиях или предприятиях с участием иностранного капитала. "В связи с этим правительство внесло на рассмотрение главы государства предложения об усилении роли государства как собственника в управлении этими предприятиями. В первую очередь это касается органов управления - наблюдательных советов или советов директоров, посредством которых государство реализует свою функцию управления этими предприятиями через назначение туда своих представителей", - заявил премьер-министр.

Сергей Румас пояснил, что соответствующий институт уже работает в стране и все функции представителей собственника и нанятого менеджмента - директоров предприятий - прописаны в законе. Глава государства поручил рассмотреть данный вопрос еще раз до конца года на заседании правительства с привлечением успешных представителей бизнеса, которые являются либо собственниками крупных предприятий, либо их директорами. "Чтобы государство, используя опыт, который наработан в Беларуси, могло принять более правильные и взвешенные управленческие решения", - пояснил руководитель правительства.

Он рассказал, что такое совещание проведут до конца года и Президенту будут внесены необходимые предложения, которые в том числе будут касаться и назначения высших должностных лиц представителями государства в самых крупных системных предприятиях Беларуси. По словам Сергея Румаса, такие представители, используя свой опыт, смогут помочь предприятиям работать более эффективно.

Премьер-министр отметил, что на части предприятий сформированные советы директоров и наблюдательные советы работают формально, хотя и сейчас на наиболее крупных госпредприятиях представителями государства являются чиновники на уровне замминистра или даже министра. "При координирующей роли Госкомимущества должна быть упорядочена система и выстроен список - у каждого министра или замминистра должно быть не больше двух таких предприятий, где он будет назначен представителем государства, - сказал Сергей Румас. - Эти высокие должностные лица должны возглавить наблюдательные советы и нести ответственность перед собственником (государством) за результаты их работы".

Руководитель правительства уточнил, что за представителями государства на предприятиях - вопросы стратегии и контроль за выполнением соответствующей линии; за директорами - руководство предприятиями. "И эти функции ни в коей мере не должны пересекаться", - подчеркнул он. 

Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года 

Проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы был представлен сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания у главы государства. 

Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Александра Лукашенко
 

"Никаких чрезвычайных вещей в этом плане нет, это нормальное эволюционное движение к совершенствованию оплаты труда работников бюджетной сферы, - отметил Александр Турчин. - Мы предполагаем, что указ вступит в действие с 1 января 2020 года, 2019 год - это подготовительный период".

По словам первого вице-премьера, в Беларуси за прошедшие годы сформировалась достаточно архаичная система оплаты труда бюджетников. Их зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа различных доплат и поощрений, количество которых порой превышает два десятка. "Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное - стимулирующие надбавки", - пояснил Александр Турчин.

Кроме того, планируется изменить единую тарифную сетку, состоящую сейчас из 27 тарифных разрядов. Их число сократится до 18. "И между разрядами будет дифференциация около 6%. Сегодня за счет того, что мы поднимали зарплату различным категориям работников, уровень дифференциации между разрядами составляет менее 1%, то есть стимула двигаться вверх по тарифной сетке никакого нет", - добавил первый вице-премьер.

Президент одобрил проект указа, однако поручил еще раз внимательно выверить документ, чтобы потом в нем не оказалось технических ошибок или неточностей. Он подчеркнул, что принятие новых норм ни в коем случае не должно отрицательным образом сказаться на зарплатах бюджетников. "Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. - Прим. БЕЛТА) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", - заявил на совещании Александр Лукашенко. 

"Не обязанность, а возможность" - самозанятые в Беларуси скоро смогут вносить страховые взносы в ФСЗН 

Самозанятым гражданам в Беларуси будет предоставлена возможность вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа "О государственном социальном страховании" будет в скором времени представлен на рассмотрение Президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания у главы государства. 

Александр Турчин пояснил, что в Беларуси с каждым годом растет количество самозанятых граждан. Особенно заметным этот процесс стал после принятия в 2017 году декрета №7 о развитии предпринимательства. 

"У этих людей не было возможности вносить платежи в фонд социальной защиты населения. Мы все прекрасно понимаем, что если ты сегодня не платишь, то можешь рассчитывать только на социальную пенсию. Этим проектом нормативно-правового акта главы государства мы даем возможность самозанятым делать отчисления в фонд социальной защиты населения", - рассказал первый вице-премьер. 

Он обратил внимание, что с 2025 года минимальный стаж работы с уплатой страховых взносов для назначения пенсии по возрасту должен будет составлять 20 лет. В этой связи принятие документа станет серьезным подспорьем для самозанятых в экономике. 

Еще одна важная новелла проекта указа касается работы индивидуальных предпринимателей. Им разрешат не вносить страховые взносы в ФСЗН в период, когда они не занимаются предпринимательской деятельностью. 

Собеседник подчеркнул, что нормы, которые предлагаются проектом указа, - это прежде всего возможность. "Мы все взрослые люди, и каждый должен думать о том, как будет встречать свою старость. Если ты не платишь, государство тебе гарантирует социальную пенсию. Если хочешь получать трудовую пенсию, то должен со своих доходов делать платежи", - резюмировал Александр Турчин. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждаются на совещании у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главную городскую елку торжественно зажгут 8 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика