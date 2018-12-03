Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Александра Лукашенко

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"В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача - обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать", - заявил глава государства.





Александр Лукашенко напомнил, что стратегические вопросы развития экономики Беларуси и проблемные вопросы были обсуждены в широком составе неделю назад. Вместе с тем постоянно возникают конкретные вопросы, которые необходимо оперативно рассматривать. "На такие совещания с правительством я выношу вопросы, которые нуждаются в дополнительной информации. Нормативные правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, не простые. У меня есть ряд вопросов к ним", - пояснил Президент.

Он добавил, что совещания подобного формата с Администрацией Президента, правительством и Государственным секретариатом Совета безопасности проводятся регулярно по мере необходимости, чтобы все участники могли напрямую и без аппаратного фильтра доложить свою позицию главе государства. "Но я меньше всего хотел бы, чтобы такие совещания превращались в попытки что-то решить в обход уже устоявшихся, установленных правил. Систему ломать не следует", - предупредил белорусский лидер.





По его словам, одной из тем нынешнего совещания должны были стать очередные запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК. "К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко самым главным при решении вопроса о выделении подобной поддержки назвал наличие кадров, которые способны грамотно распорядиться соответствующими средствами. "Администрация Президента неоднократно доводила подобные критерии до правительства, и порядок должен быть незыблемым", - подчеркнул Президент.

От каждого докладчика он потребовал не просто проинформировать по своему вопросу, а прежде всего предложить решение системных проблем, из-за которых возникло текущее обсуждение.





Александр Лукашенко в частности отметил, что предлагается закрепить высших должностных лиц в качестве представителей государства в наблюдательных советах: "Премьер в своем письме, опираясь на личный опыт, доказывает: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства".

"У чиновника и бизнесмена при этом два принципиально разных понимания функционирования предприятий. К тому же я сомневаюсь, что те, кто будет закреплен за этими предприятиями, будут хорошими помощниками руководителя. Если поглубже посмотреть, то это не просто помощники - это люди, которые будут как минимум участвовать в принятии решений, а то и принимать их. Давайте обсудим этот вопрос и примем решение", - сказал Президент.





Глава государства поставил конкретные вопросы по работе некоторых предприятий. В их числе дрожжевой комбинат в Слуцком районе. "С одной стороны, вы внесли проект исключительно технического решения об увеличении уставного фонда этого предприятия. А с другой, после изучения документов у меня возник вопрос: не попытка ли это уйти от решения проблемы. У предприятия рентабельность продаж минус 112%. Я не знаю, как с такими показателями можно вообще работать", - сказал Президент.

Он также коснулся перспектив ОАО "Сукно": "Если только правительство видит решение этого вопроса в том, чтобы выделить из бюджета 92 млн евро… Послушаем, прорабатывались ли другие варианты. И единственный ли это путь для того, чтобы восстановить (некогда уровня Советского Союза) работу предприятия".

Александр Лукашенко попросил доложить и о ситуации в ОАО "Камволь" - как организована работа, что сделано или не сделано за последнее время.

Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций. "Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. - Прим. БЕЛТА) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", - заявил белорусский лидер.

Правительство Беларуси предлагает усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями

Правительство Беларуси внесло на рассмотрение Президента предложения об усилении роли государства как собственника в управлении предприятиями. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Сергей Румас.

По словам премьер-министра, вопрос об управлении госпредприятиями вызвал наибольшую дискуссию на состоявшемся у Президента совещании с руководством Совета Министров. "При управлении крупными акционерными обществами с преобладающей долей государства есть хорошие примеры, когда сформированные на этих предприятиях советы директоров (наблюдательные советы) эффективно реализуют функции собственника. Вместе с тем есть и другие примеры, когда созданные органы управления работают формально. К сожалению, это приводит к неверным инвестиционным решениям, и финансовые результаты работы этих предприятий оставляют желать лучшего", - отметил Сергей Румас.

Он констатировал, что в среднем производительность труда на предприятиях с государственной собственностью ниже, чем на частных предприятиях или предприятиях с участием иностранного капитала. "В связи с этим правительство внесло на рассмотрение главы государства предложения об усилении роли государства как собственника в управлении этими предприятиями. В первую очередь это касается органов управления - наблюдательных советов или советов директоров, посредством которых государство реализует свою функцию управления этими предприятиями через назначение туда своих представителей", - заявил премьер-министр.

Сергей Румас пояснил, что соответствующий институт уже работает в стране и все функции представителей собственника и нанятого менеджмента - директоров предприятий - прописаны в законе. Глава государства поручил рассмотреть данный вопрос еще раз до конца года на заседании правительства с привлечением успешных представителей бизнеса, которые являются либо собственниками крупных предприятий, либо их директорами. "Чтобы государство, используя опыт, который наработан в Беларуси, могло принять более правильные и взвешенные управленческие решения", - пояснил руководитель правительства.

Он рассказал, что такое совещание проведут до конца года и Президенту будут внесены необходимые предложения, которые в том числе будут касаться и назначения высших должностных лиц представителями государства в самых крупных системных предприятиях Беларуси. По словам Сергея Румаса, такие представители, используя свой опыт, смогут помочь предприятиям работать более эффективно.

Премьер-министр отметил, что на части предприятий сформированные советы директоров и наблюдательные советы работают формально, хотя и сейчас на наиболее крупных госпредприятиях представителями государства являются чиновники на уровне замминистра или даже министра. "При координирующей роли Госкомимущества должна быть упорядочена система и выстроен список - у каждого министра или замминистра должно быть не больше двух таких предприятий, где он будет назначен представителем государства, - сказал Сергей Румас. - Эти высокие должностные лица должны возглавить наблюдательные советы и нести ответственность перед собственником (государством) за результаты их работы".

Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года

Проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы был представлен сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания у главы государства.





"Никаких чрезвычайных вещей в этом плане нет, это нормальное эволюционное движение к совершенствованию оплаты труда работников бюджетной сферы, - отметил Александр Турчин. - Мы предполагаем, что указ вступит в действие с 1 января 2020 года, 2019 год - это подготовительный период".

По словам первого вице-премьера, в Беларуси за прошедшие годы сформировалась достаточно архаичная система оплаты труда бюджетников. Их зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа различных доплат и поощрений, количество которых порой превышает два десятка. "Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное - стимулирующие надбавки", - пояснил Александр Турчин.

Кроме того, планируется изменить единую тарифную сетку, состоящую сейчас из 27 тарифных разрядов. Их число сократится до 18. "И между разрядами будет дифференциация около 6%. Сегодня за счет того, что мы поднимали зарплату различным категориям работников, уровень дифференциации между разрядами составляет менее 1%, то есть стимула двигаться вверх по тарифной сетке никакого нет", - добавил первый вице-премьер.

"Не обязанность, а возможность" - самозанятые в Беларуси скоро смогут вносить страховые взносы в ФСЗН

Самозанятым гражданам в Беларуси будет предоставлена возможность вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа "О государственном социальном страховании" будет в скором времени представлен на рассмотрение Президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания у главы государства.

Александр Турчин пояснил, что в Беларуси с каждым годом растет количество самозанятых граждан. Особенно заметным этот процесс стал после принятия в 2017 году декрета №7 о развитии предпринимательства.

"У этих людей не было возможности вносить платежи в фонд социальной защиты населения. Мы все прекрасно понимаем, что если ты сегодня не платишь, то можешь рассчитывать только на социальную пенсию. Этим проектом нормативно-правового акта главы государства мы даем возможность самозанятым делать отчисления в фонд социальной защиты населения", - рассказал первый вице-премьер.

Он обратил внимание, что с 2025 года минимальный стаж работы с уплатой страховых взносов для назначения пенсии по возрасту должен будет составлять 20 лет. В этой связи принятие документа станет серьезным подспорьем для самозанятых в экономике.

Еще одна важная новелла проекта указа касается работы индивидуальных предпринимателей. Им разрешат не вносить страховые взносы в ФСЗН в период, когда они не занимаются предпринимательской деятельностью.

Собеседник подчеркнул, что нормы, которые предлагаются проектом указа, - это прежде всего возможность. "Мы все взрослые люди, и каждый должен думать о том, как будет встречать свою старость. Если ты не платишь, государство тебе гарантирует социальную пенсию. Если хочешь получать трудовую пенсию, то должен со своих доходов делать платежи", - резюмировал Александр Турчин.