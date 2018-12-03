Михалок выпустил новый клип для сольного проекта Drezden

31 августа Сергей Михалок запустил новый проект Drezden и выпустил к нему альбом. К заглавной песне с тем же названием Drezden был ещё и клип. Спустя три месяца Михалок наконец-то выпустил и второе видео − теперь к треку «Ронин».

Интересно, что тизер был в цвете, а сам клип вышел чёрно-белый. Почему вдруг решили так сделать, не объясняется. Снял клип режиссёр Сергей Сараханов, а не Саша Стеколенко, который работал над первым видео Drezden. От чёрно-белого клипа со сценами в разных локациях (большая часть − на природе, остальное − в какой-то лаборатории) клип вызывает ассоциации с видео на песню «387» от Дельфина, что вышел в конце сентября (но это субъективно).

Напомним, что проект Drezden, как говорил сам Михалок, сделан в духе поп-культуры 80-х. О новой задумке певца было известно с февраля 2018 года, но вся информация ограничивалась тизерами в инстаграме. В итоге 31 августа вышло 11 песен нового сольного проекта.