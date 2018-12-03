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Михалок выпустил новый клип для сольного проекта Drezden
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31 августа Сергей Михалок
Интересно, что
Напомним, что проект Drezden, как говорил сам Михалок, сделан в духе поп-культуры 80-х. О новой задумке певца было известно с февраля 2018 года, но вся информация ограничивалась тизерами в инстаграме. В итоге 31 августа вышло 11 песен нового сольного проекта.
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31 августа Сергей Михалок запустил новый проект Drezden и выпустил к нему альбом. К заглавной песне с тем же названием Drezden был ещё и клип. Спустя три месяца Михалок...
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