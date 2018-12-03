|
На форуме Reddit рисуют флаги разных стран «в стиле Беларуси»
>
Reddit − это один из самых популярных форумов в интернете. На нём, как обычно, пользователи могут создавать свои треды с обсуждением чего-либо, кидать ссылки на другие сайты и так далее. Как и в твиттере, там часто устраивают смешные флешмобы. В этот раз люди начали
Флаг США
В
Скандинавская Беларусь
Возможно, мы бы жили под таким
Флаг Туркменистана
В
Флаг Шотландии
Комментаторы, кажется, абсолютно серьёзно
Флаг Индии
Флаг Аргентины
Флаг Валенсии
Флаг ЛГБТ
Да, даже его. Интересно, что по этому поводу сказало бы МВД.
Флаг Беларуси в стиле Португалии
Кто-то попробовал сделать наоборот − изменил флаг Беларуси, исполнив его в стиле Португалии. Правда, это работа годичной давности, но всё равно считаем нужным вам это показать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Reddit − это один из самых популярных форумов в интернете. На нём, как обычно, пользователи могут создавать свои треды с обсуждением чего-либо, кидать ссылки на другие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)