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На форуме Reddit рисуют флаги разных стран «в стиле Беларуси»

04.12.2018 11:56 — Разное | KYKY  
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Reddit − это один из самых популярных форумов в интернете. На нём, как обычно, пользователи могут создавать свои треды с обсуждением чего-либо, кидать ссылки на другие сайты и так далее. Как и в твиттере, там часто устраивают смешные флешмобы. В этот раз люди начали пародировать беларуский государственный флаг, изображая символы других стран в его стиле. Смотрите, что из этого получилось.

Флаг США

В комментариях люди задаются вопросом, как джинсы связаны с Беларусью. А один из пользователей обратил внимание, что такая же картинка получится, если просто сильно приблизить настоящий флаг США.

Скандинавская Беларусь

Возможно, мы бы жили под таким флагом, окажись в группе лучших стран мира по уровню жизни − Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Исландии. Зато получали бы намного больше, чем «папиццот» (но это не точно).

Флаг Туркменистана

В комментариях автору предложили добавить полумесяц и пять звёзд, чтобы флаг стал больш похож на БССР. Но тот резонно заметил, что тогда это будет скорее оригинальный флаг Туркменистана.

Флаг Шотландии

Комментаторы, кажется, абсолютно серьёзно обсуждают, насколько реально сшить такой флаг − сделать левую часть будет довольно проблематично, как они отметили.

Флаг Индии

Флаг Аргентины

Флаг Валенсии

Флаг ЛГБТ

Да, даже его. Интересно, что по этому поводу сказало бы МВД.

Флаг Беларуси в стиле Португалии

Кто-то попробовал сделать наоборот − изменил флаг Беларуси, исполнив его в стиле Португалии. Правда, это работа годичной давности, но всё равно считаем нужным вам это показать.

 

 
 
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Reddit − это один из самых популярных форумов в интернете. На нём, как обычно, пользователи могут создавать свои треды с обсуждением чего-либо, кидать ссылки на другие...
 
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