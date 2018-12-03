На форуме Reddit рисуют флаги разных стран «в стиле Беларуси»

Reddit − это один из самых популярных форумов в интернете. На нём, как обычно, пользователи могут создавать свои треды с обсуждением чего-либо, кидать ссылки на другие сайты и так далее. Как и в твиттере, там часто устраивают смешные флешмобы. В этот раз люди начали пародировать беларуский государственный флаг, изображая символы других стран в его стиле. Смотрите, что из этого получилось.

Флаг США

В комментариях люди задаются вопросом, как джинсы связаны с Беларусью. А один из пользователей обратил внимание, что такая же картинка получится, если просто сильно приблизить настоящий флаг США.

Скандинавская Беларусь

Возможно, мы бы жили под таким флагом , окажись в группе лучших стран мира по уровню жизни − Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Исландии. Зато получали бы намного больше, чем «папиццот» (но это не точно).

Флаг Туркменистана

В комментариях автору предложили добавить полумесяц и пять звёзд, чтобы флаг стал больш похож на БССР. Но тот резонно заметил, что тогда это будет скорее оригинальный флаг Туркменистана.

Флаг Шотландии

Комментаторы, кажется, абсолютно серьёзно обсуждают , насколько реально сшить такой флаг − сделать левую часть будет довольно проблематично, как они отметили.

Флаг Индии

Флаг Аргентины

Флаг Валенсии

Флаг ЛГБТ

Да, даже его. Интересно, что по этому поводу сказало бы МВД.

Флаг Беларуси в стиле Португалии

Кто-то попробовал сделать наоборот − изменил флаг Беларуси, исполнив его в стиле Португалии. Правда, это работа годичной давности, но всё равно считаем нужным вам это показать.