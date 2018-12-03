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Иностранцев с белорусской визой пустят в Россию

04.12.2018 13:05 — Разное | БДГ  
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Иностранцы с белорусской визой смогут въезжать на территорию РФ и быть там в течение всего срока ее действия. Аналогичные правила будут действовать и для иностранцев с российской визой в Беларуси.

Это предусмотрено проектом белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Документ планируется подписать в ближайшее время, передает БелаПАН.

«Соглашение предполагает, что иностранные граждане, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы», - заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

В итоге не нужно будет две визы для посещения Беларуси и России. Бегун назвал новые правила «мини-Шенгеном», правда, без унификации визовых правил. Подготовленное соглашение также предусматривает обмен информацией о пересечении границ, выданных и аннулированных визах, разрешениях на временное или постоянное проживание.

Официальный Минск настаивает, чтобы соглашение о взаимном признании виз вступило в силу до 20 мая 2019 года, так как с этого времени начинает действовать период безвизового въезда в Беларусь для иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры. Российская сторона в свою очередь обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.

Эти правила не будут распространяться на тех иностранцев, которые приезжают к нам в страну в рамках безвизового режима: им понадобится российская виза для въезда в РФ.

Напомним, что 30 ноября Минск и Москва окончательно согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз.

 
Теги: Минск
 
 
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Иностранцы с белорусской визой смогут въезжать на территорию РФ и быть там в течение всего срока ее действия. Аналогичные правила будут действовать и для...
 
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