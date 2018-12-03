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Проведен очередной ряд мониторингов объектов

04.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Инженерно-инспекторским составом Дзержинского РОЧС ежедневно проводятся мониторинги объектов, расположенных на территории Дзержинского района.

При проведении мониторинга Фанипольской базы ОАО «Белхим»были выявлены следующие нарушения противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

– не обеспечена возможность свободного открытия без ключа всех дверей эвакуационных выходов изнутри помещений;

– пожарные краны не укомплектованыв полном объеме;

– не предусмотрено устройство пандуса на эвакуационном пути в корпусе № 3 в месте перепада высот более 0,06 метров;

– отсутствуют разграничительные линии на полу в складских помещениях;

– зазоры между коробками противопожарных люков и проемами ограждающих конструкций не заполнены негорючим, теплоизоляционным материалом;

– в местах пересечения инженерными коммуникациями строительных конструкций с нормируемыми пожарно-техническими показателями зазоры между ними не заполнены на всю толщину материалами, не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкции.

При проведении мониторинга ресторана «Графскiмаёнтак» гостиничного комплекса центра экотуризма д. Станьково ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» установлено, что система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре находится в неисправном состоянии, допускается курение в здании ресторана, планы эвакуации людей и материальных ценностей выполнены не в соответствии с требованиями Постановления МЧС от 20.04.2018 №21, не обеспечена возможность свободного открытия без ключа всех дверей эвакуационных выходов изнутри помещения, места размещения первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей не обозначены указательными знаками,под маршем лестничной клетки складируются горючие материалы, допускается складирование в лестничной клетке материалов, оборудования.Затруднена беспрепятственная эвакуацию из помещений приготовления пищи (на эвакуационной двери расположена маскитная сетка).

В ходе мониторинга Костела Преображения Господня в п.г.т. Негорелоетакже выявлены нарушения правил пожарной безопасности. В здании не обеспечена возможность свободного открытия без ключа всех дверей эвакуационных выходов изнутри помещений, система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре находится в неисправном состоянии, отсутствуютжурналы обслуживания системы пожарной сигнализации. Отсутствуют даже планы эвакуации людей при пожаре и инструкция по пожарной безопасности.Места размещения первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей не обозначеныуказательными знаками, под маршем лестничной клетки складируются горючие материалы.

Руководителям организаций вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Дзержинский РОЧС в очередной раз призывает всех руководителей привести свои объекты в пожаробезопасное состояние.


 
 
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Инженерно-инспекторским составом Дзержинского РОЧС ежедневно проводятся мониторинги объектов, расположенных на территории Дзержинского...
 
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