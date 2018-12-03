



80-летний Минео возглавил "Коза ностру" в ноябре прошлого года





На Сицилии арестовали главаря "Коза ностры" Сеттимино Минео и еще 45 членов самой известной мафиозной структуры. Об этом сообщает ANSA.





Членам мафиозной структуры предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия и других тяжких преступлениях.





Отмечается, что аресты верхушки «Коза ностры», которые провели карабинеры провинции Палермо, стали итогом длительной спецоперации.





Издание также сообщает, что в последнее время мафиози переживали достаточно сложный период реорганизации, связанный с длительным отсутствием жесткого централизованного руководства.





В итоге боссы нескольких кланов "Коза ностры" приняли решение о воссоздании руководящей структуры мафии, наделив Минео полномочиями так называемого "крестного отца".









80-летний Минео возглавил "Коза ностру" в ноябре прошлого года после смерти предыдущего главаря мафии Тото Риины, который отбывал в тюрьме пожизненное заключение.