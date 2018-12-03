Под Лунинцом погиб милиционер: служебная машина попала под фуру

Трагическое происшествие случилось в понедельник около 18:40 на автодороге Кобрин — Гомель — граница Российской Федерации.





42-летний водитель легковушки, участковый инспектор Микашевичского отделения милиции, не справился с управлением из-за гололеда и выехал на полосу встречного движения.













Правоохранитель получил травмы и был госпитализирован в больницу в Лунинце. Также в этой машине были два пассажира: 45-летний участковый инспектор того же отделения умер от полученных травм (он находился на переднем пассажирском сиденье), а 43-летний житель г. Микашевичи получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался.





Уголовное дело завели по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека".





Известно, что оба водителя во время ДТП были трезвы.