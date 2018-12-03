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Белорусов не пускают в Россию. Экспорт в РФ падает четыре месяца

04.12.2018 12:19 — Разное | Партизан  
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Белорусские власти опубликовали порцию свежей статистики внешней торговли. Официальные цифры создают удручающее впечатление.

Белорусов не пускают в Россию. Экспорт в РФ падает четыре месяца
Доля России в торговле товарами для Беларуси остается критически высокой. По итогам 10 месяцев 2018 года товарные потоки с РФ заняли 49,6% всего белорусского оборота. 

Тем печальнее узнавать, что экспорт Беларуси в Россию в последние месяцы перестал расти. При этом импорт из РФ продолжает увеличиваться высокими темпами. За январь—октябрь белорусы наторговали с Россией на 29,6 млрд USD, из которых 10,7 млрд USD составил экспорт, а 18,9 млрд USD — импорт. 

Оборот торговли с россиянами поднялся на 12,7%. Почти весь прирост обеспечило увеличение импорта (+21,3%), тогда как экспорт стагнировал (лишь +0,2%). Тенденция в 2018 году такова, что за 12 месяцев динамика белорусского экспорта в РФ может откатиться в «красную» зону. 

Резкое замедление экспортных потоков началось весной, когда российские санветслужбы забанили поставки предприятий белорусского АПК. С начала года и до сих пор переговоры о возобновлении экспорта шли с переменным успехом. Россияне то открывали на ввоз какие-то предприятия, то закрывали другие. 

В итоге экспортные показатели по РФ складывались самые отвратительные: за май поставки выросли на мизерные 0,5%, за июнь упали на 3,2%, за июль обвалились на 9,4%, за август снова подросли на 0,5%, за сентябрь рухнули на 11,5% и за октябрь снизились на 3,5%. 


В общем, по году уже набралось 4 месяца с падением экспорта и 2 месяца с ростом в пределах статпогрешности. С февраля белорусский экспорт сжат в узком диапазоне — от 1–1,17 млрд USD в месяц. 

Импорт из России с марта по сентябрь колебался между 1,88 и 1,97 млрд USD, а в октябре вообще подскочил до 2,1 млрд USD. Сказалось начало отопительного сезона и подорожание нефти до годовых максимумов. 

Как бы то ни было, разрыв между экспортом и импортом в торговле с Россией в 2018 году гораздо выше, чем в 2017-м. Отрицательное сальдо торговли с РФ выросло с 4,8 до 8,1 млрд USD. 

В осенние месяцы экспорт в Россию покрывал импорт из РФ всего на 54%. Такую дыру во внешке, какая образуется с Россией, не заполняет ни одно из других направлений и даже сумма всех остальных не компенсирует потери. 

Если власти Беларуси в ближайшее время не примут решительные меры по наращиванию и диверсификации экспорта, возникнет реальная угроза утраты части экономической безопасности страны.

Эффективные действия чиновников особенно важны в свете налогового маневра в РФ. Из-за маневра уже с января 2019 года стоимость российской нефти для Беларуси значительно вырастет, что пробьет новую дыру в нашей внешней торговле.

 
 
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Белорусские власти опубликовали порцию свежей статистики внешней торговли. Официальные цифры создают удручающее впечатление.
 
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