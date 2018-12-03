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МВД - о депортации Красулиной: надо было натурализоваться, а потом ходить на митинги
В МВД считают, что пресс-секретарь ОГП Анна Красулина "должна подумать и сама оценить свое поведение.
Об этом журналистам заявил Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД.
13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна была до 30 ноября 2018 года.
Анна Красулина
Причина в том, что Красулина трижды привлекалась к административной ответственности, из них дважды — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и один раз — за неоплаченный проезд в автобусе.
Все штрафы активистка погасила, но в уведомлении было сказано: «Выслать в интересах общественного порядка». Красулина — гражданка России, но ее семья, дети и родители живут в Беларуси.
Сейчас депортация приостановлена, так как пресс-секретарь ОГП подала ждалобу в суд.
— Я не могу комментировать, но пусть она подумает сама и оценит свое поведение, — отметил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. — Когда человеку один, второй раз «стучат по носу» за участие в несанкционированных мероприятиях, то человек, если он не гражданин страны, но хочет быть гражданином, должен натурализироваться. Если он не натурализировался и является иностранным гражданином, то должен понимать, на что он имеет право, а на что нет.
По словам Бегуна, в этом году из Беларуси выслали около 2500 иностранцев. Причины для этого разные. В основном — нелегальное пребывание, уголовные преступления, вождение в нетрезвом виде.
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В МВД считают, что пресс-секретарь ОГП Анна Красулина "должна подумать и сама оценить свое поведение.
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