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Папа-рекордсмен: Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз!

04.12.2018 11:48 — Разное | Партизан  
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Австралийская модель Пейдж Батчер родила знаменитому голливудскому комику сына.



Актер, который входит в список лучших стендап-комиков планеты, идет еще на один рекорд. 57-летний Эдди Мерфи борется за звание одного из самых многодетных звездных пап Голливуда. 

4 декабря представитель актера подтвердил, что 30 ноября возлюбленная комика родила ему десятого ребенка. Это мальчик, которого назвали Макс Чарльз Мерфи. Малыш появился на свет весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров. 

Сейчас крошечный Макс и его мама, 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер, чувствуют себя хорошо и уже находятся в доме актера в Лонг-Айленде. Для Пейдж – это второй ребенок, два года назад она подарила актеру дочку Иззи Уну.

К слову сказать, бурная личная жизнь Эдди Мерфи привела его к богатому потомству. 

Первая супруга актриса Николь Митчелл родила в браке с комиком пятерых детей – дочерей Бриу, Шэйн, Золу и Беллу и сына Майлса. Сейчас им от 16 до 29 лет. 

Кроме того, у него есть еще трое внебрачных детей – сын Эрик Мерфи от подруги Поллет Маккнили (29 лет), Кристина Мерфи от Тамары Гуд (28 лет), а также 11-летняя дочь Энджел Айрис Мерфи-Браун, которую от него родила бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун. При этом свое отцовство актер признал только после анализа ДНК.

С длинноногой красавицей Бутчер он начал встречаться шесть лет назад. Пара официально не оформила свои отношения, однако это не мешает Пейдж чувствовать себя хозяйкой в роскошных апартаментах Мерфи в Нью-Йорке. 

Большинство детей Мерфи уже выросли, однако сообщается, что со всеми из них он старается поддерживать близкие отношения. Сейчас же он полностью погружен в заботу о малышах, которых ему родила Пейдж.

 
 
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Австралийская модель Пейдж Батчер родила знаменитому голливудскому комику сына.
 
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