Папа-рекордсмен: Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз!









Актер, который входит в список лучших стендап-комиков планеты, идет еще на один рекорд. 57-летний Эдди Мерфи борется за звание одного из самых многодетных звездных пап Голливуда.





4 декабря представитель актера подтвердил, что 30 ноября возлюбленная комика родила ему десятого ребенка. Это мальчик, которого назвали Макс Чарльз Мерфи. Малыш появился на свет весом в три килограмма и ростом 48 сантиметров.





Сейчас крошечный Макс и его мама, 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер, чувствуют себя хорошо и уже находятся в доме актера в Лонг-Айленде. Для Пейдж – это второй ребенок, два года назад она подарила актеру дочку Иззи Уну.





К слову сказать, бурная личная жизнь Эдди Мерфи привела его к богатому потомству.





Первая супруга актриса Николь Митчелл родила в браке с комиком пятерых детей – дочерей Бриу, Шэйн, Золу и Беллу и сына Майлса. Сейчас им от 16 до 29 лет.





Кроме того, у него есть еще трое внебрачных детей – сын Эрик Мерфи от подруги Поллет Маккнили (29 лет), Кристина Мерфи от Тамары Гуд (28 лет), а также 11-летняя дочь Энджел Айрис Мерфи-Браун, которую от него родила бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун. При этом свое отцовство актер признал только после анализа ДНК.





С длинноногой красавицей Бутчер он начал встречаться шесть лет назад. Пара официально не оформила свои отношения, однако это не мешает Пейдж чувствовать себя хозяйкой в роскошных апартаментах Мерфи в Нью-Йорке.





Большинство детей Мерфи уже выросли, однако сообщается, что со всеми из них он старается поддерживать близкие отношения. Сейчас же он полностью погружен в заботу о малышах, которых ему родила Пейдж.