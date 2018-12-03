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Концерт ко Дню инвалидов в Городокском ГДК

04.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В Городокском ГДК 3 декабря прошел праздничный концерт, посвященный Дню инвалидов Республики Беларусь. На сцене с зажигательными номерами выступили проживающие Максимовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов и посещающие отделения дневного пребывания для инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста Городокского ТЦСОН.

Концерт ко Дню инвалидов в Городокском ГДК

На снимке: Андрей Кашпирев и Александра Романюга

Подробнее читайте в №93 от 04.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv . 

 
 
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В Городокском ГДК 3 декабря прошел праздничный концерт, посвященный Дню инвалидов Республики Беларусь. На сцене с зажигательными номерами выступили проживающие...
 
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