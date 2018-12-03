Концерт ко Дню инвалидов в Городокском ГДК

В Городокском ГДК 3 декабря прошел праздничный концерт, посвященный Дню инвалидов Республики Беларусь. На сцене с зажигательными номерами выступили проживающие Максимовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов и посещающие отделения дневного пребывания для инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста Городокского ТЦСОН.

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