Килограмм икры - 22 евро. Сколько стоят белорусские продукты в Вильнюсе

Баночка икры трески «Санта Бремор» стоит 1,99 евро (за килограмм получается 22,11 евро), а бутылка минеральной «Дарида» — 65 центов. Наш читатель прислал фотографии белорусских товаров, которые продают в одном из супермаркетов Вильнюса.





В Беларуси эти товары стоят заметно дешевле. К примеру, икра мойвы «Санта Бремор» (180 грамм) стоит 2,99 рубля, а в Вильнюсе баночка этой икры в 165 грамм стоит 1,79 евро (4,33 рубля).

Банка икры трески (130 грамм) «Санта-Бремор» в Беларуси стоит 2,79 рубля, а в Вильнюсе 90 грамм — 1,99 евро (4,8 рубля).











































