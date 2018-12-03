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Килограмм икры - 22 евро. Сколько стоят белорусские продукты в Вильнюсе
Баночка икры трески «Санта Бремор» стоит 1,99 евро (за килограмм получается 22,11 евро), а бутылка минеральной «Дарида» — 65 центов. Наш читатель прислал фотографии белорусских товаров, которые продают в одном из супермаркетов Вильнюса.
В Беларуси эти товары стоят заметно дешевле. К примеру, икра мойвы «Санта Бремор» (180 грамм) стоит 2,99 рубля, а в Вильнюсе баночка этой икры в 165 грамм стоит 1,79 евро (4,33 рубля).
Банка икры трески (130 грамм) «Санта-Бремор» в Беларуси стоит 2,79 рубля, а в Вильнюсе 90 грамм — 1,99 евро (4,8 рубля).
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Наш читатель прислал фотографии белорусских товаров, которые продают в одном из супермаркетов Вильнюса.
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