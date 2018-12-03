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Аукцион на земельные участки в Минском районе: 22 лота, половина - без инженерных сетей

04.12.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
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Объявлен аукцион на земельные участки под строительство индивидуальных домов в Минском районе. Самые дорогие участки — с «инженерной инфраструктурой», их стартовая цена начинается от 35 тысяч рублей. Финальную стоимость участка победитель аукциона узнает лишь после получения градостроительного паспорта — за наличие электроснабжения и водопровода придется дополнительно заплатить.

Аукцион состоится после Нового года — 4 января. Всего на продажу выставлены 22 участка в Минском районе и только 10 из них имеют коммуникации в виде электричества и газа. Они же и самые дорогие.

Дороже всего оценили землю в Околице, Атолино, Колодищах — цены стартуют с 35−40 тысяч. Самый дешевый участок — в деревне Лысовичи — всего за 5,6 тысяч рублей. Коммуникаций там, правда, нет.

Организаторы аукциона дают разъяснение, что является «инженерной инфраструктурой» на продаваемых участках — указаны коммуникации, которые имеются в данном населенном пункте (массиве застройки).

В пояснении также говорится, что «подключение к указанным коммуникациям возможно только в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями». Возмещение затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам осуществляется на основании решения Минского районного исполнительного комитета от 22 октября 2018 г. № 5195.

Как нам пояснили в Минском райисполкоме, о размере возмещения за инженерные сети можно будет говорить только после согласования проекта дома и выдачи разрешения на строительство.

 
 
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Объявлен аукцион на земельные участки под строительство индивидуальных домов в Минском районе.
 
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