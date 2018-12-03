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"Это будет как мини-шенген". Что изменит соглашение с Россией о взаимном признании виз

04.12.2018 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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После вступления в силу белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, иностранцы, которые приехали в Беларусь, смогут побывать и в России. При этом российская виза им будет не нужна. Об этом рассказал Алексей Бегун, в начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61230.php

"Это будет как мини-шенген". Что изменит соглашение с Россией о взаимном признании виз

30 ноября Беларусь и Российская Федерация полностью согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз. Оно должно урегулировать вопрос транзита граждан третьих государств, имеющих российскую или белорусскую визы, по территории Беларуси и РФ.

— Если у него (иностранца — Прим. TUT.BY) есть белорусская виза, то он сможет въехать по ней и пребывать в течение срока ее действия на территории России, — отметил Алексей Бегун.

По его словам, это будет работать, как так называемый мини-шенген, но без унификации визовых правил.

— Теперь для пребывания на территории двух стран, не нужно получать две визы. Для стран с визовый режимом въезда достаточно одной визы, — отмечает Алексей Бегун. — Но безвизовики, которые въезжают в Беларусь в рамках безвизового указа, все равно, чтобы пребывать на территории России, должны будут получать соответствующую визу.

Алексей Бегун сообщил, что после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.

По его словам, соглашение предусматривает интеграцию так называемых информационных ресурсов.

— Мы будем обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание, — цитирует главу департамента interfax.by.

Говоря о том, когда соглашение вступит в силу, собеседник отметил: позиция белорусской стороны, чтобы это случилось до 20 мая 2019 года. Причина — в это время начинает действовать период безвизового въезда иностранцев, аккредитованных на II Европейские игры.

 
 
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После вступления в силу белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, иностранцы, которые приехали в Беларусь, смогут побывать и в России. При этом...
 
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