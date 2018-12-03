"За шесть лет дефицит ФСЗН вырос в 9 раз". Как сейчас расходуются деньги фонда

«За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз», — прокомментировал Александр Лукашенко ситуацию с ФСЗН и отметил, что недостаток средств в фонде стабильно составляет примерно 10%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, куда направляются средства.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61229.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Из Фонда социальной защиты выплачивают все виды пенсий и государственные пособия. Также отсюда финансируют мероприятия по обеспечению занятости населения, санаторно-курортное лечение и оздоровление, специализированные учебно-спортивные учреждения профсоюзов. Кроме того, в отчетности фонда отдельно прописано «иные расходы в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании». Запланировано, что в 2018 году они составят 205 700 рублей.

Как пополняется бюджет фонда

С января по октябрь этого года бюджет фонда пополнился на 10 миллиардов 180,2 миллиона рублей. Больше всего денег принесли обязательные страховые взносы — почти 9,4 миллиарда. Оставшаяся часть в 154,7 миллиона рублей приходится на неналоговые доходы.

В неналоговые доходы включают доходы от использования имущества, находящегося в частной собственности, средства от «осуществления приносящей доходы деятельности», штрафы и удержания, а также прочие неналоговые доходы.

Сколько субвенций перечислили в фонд

Собственных средств в фонде не хватает, поэтому приходится пользоваться субвенциями из госбюджета — в октябре эта сумма составила почти 598 миллионов рублей.

Большая часть субвенций использована на финансирование расходов на выплату пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсии военным. С января по октябрь эта сумма составила почти 574,5 миллиона рублей.

Субвенции на финансирование расходов на трудовые пенсии, а также на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов составили более 23 миллионов рублей.

Сколько денег потратили из бюджета фонда

Расходы из бюджета фонда с января по октябрь превысили 9,9 миллиарда рублей. Основная часть потрачена на трудовые пенсии, пенсии госслужащим и военнослужащим, пенсии за особые заслуги.

Трудовые пенсии 7,6 миллиарда Пособия 2,1 миллиарда Пенсия и пособия людям, уехавшим за границу и прибывшим в РБ 65,5 миллиона Профессиональные пенсии 3 миллиона Матпомощь для нуждающихся нетрудоспособных 4,7 миллиона Финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения 21,6 миллиона Финансирование санаторно-курортного лечения 30 миллионов Финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений 23,4 миллиона

Напомним, общая сумма поступлений фонда из всех источников составила в прошлом году 12,4 миллиарда рублей. При этом собственные доходы бюджета фонда составили 11,2 миллиарда рублей. Это на 8% больше, чем в 2016-м. Остальные средства бюджета фонда — субвенции и межбюджетные трансферы из республиканского бюджета.

В бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, в этом году намерены «влить» при необходимости 686 миллионов рублей. Эти средства в случае надобности будут направлены на финансирование выплат трудовых пенсий и пособий. Напомним, в прошлом году в фонд «вливали» почти 520 миллионов рублей. На тот факт, что проблема с дефицитом фонда встает все острее, обращают внимание в Минфине. Почему страдает доходная часть бюджета ФСЗН, ранее поясняли в Госконтроле.

Ранее в МНС сообщали о том, что в Беларуси намерены рассмотреть вопрос налоговых отчислений в Фонд социальной защиты населения. Кроме того, Минфин предлагал снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным.

Позднее в Минтруда заявили , что вопрос пересмотра взносов в ФСЗН не прорабатывается.