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"За шесть лет дефицит ФСЗН вырос в 9 раз". Как сейчас расходуются деньги фонда
04.12.2018 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
«За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз», —
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Как пополняется бюджет фонда
С января по октябрь этого года бюджет фонда пополнился на 10 миллиардов 180,2 миллиона рублей. Больше всего денег принесли обязательные страховые взносы — почти 9,4 миллиарда. Оставшаяся часть в 154,7 миллиона рублей приходится на неналоговые доходы.
В неналоговые доходы включают доходы от использования имущества, находящегося в частной собственности, средства от «осуществления приносящей доходы деятельности», штрафы и удержания, а также прочие неналоговые доходы.
Сколько субвенций перечислили в фонд
Собственных средств в фонде не хватает, поэтому приходится пользоваться субвенциями из госбюджета — в октябре эта сумма составила почти 598 миллионов рублей.
Большая часть субвенций использована на финансирование расходов на выплату пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсии военным. С января по октябрь эта сумма составила почти 574,5 миллиона рублей.
Субвенции на финансирование расходов на трудовые пенсии, а также на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов составили более 23 миллионов рублей.
Сколько денег потратили из бюджета фонда
Расходы из бюджета фонда с января по октябрь превысили 9,9 миллиарда рублей. Основная часть потрачена на трудовые пенсии, пенсии госслужащим и военнослужащим, пенсии за особые заслуги.
Напомним, общая сумма поступлений фонда из всех источников
В бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выделяют средства на пенсии, стипендии и пособия, в этом году намерены
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