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Директор хозяйства в Ивановском районе подозревается в хищении автошин

04.12.2018 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области прокуратура и Комитет государственного контроля выявили ряд нарушений во время мониторинга завершения уборочной кампании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61227.php

Директор хозяйства в Ивановском районе подозревается в хищении автошин

"По состоянию на третью декаду ноября все сельскохозяйственные культуры на территории области убраны. Вместе с тем отдельные хозяйства с уборкой медлили. Установлены также факты некачественного сбора урожая. Не единичны нарушения технологических регламентов при заготовке кормов: сенажно-силосные траншеи не были подготовлены должным образом, корма закладывались с превышением сроков и без использования консервантов", - отметили в прокуратуре.

В частности, в хозяйстве Барановичского района на площади 9,5 га из-за несоблюдения технологического процесса погибли посевы лука. При этом в сельхозорганизации данный факт своевременно не оформили и потеряли компенсацию за неполученный урожай. Ответственные работники к тому же не организовали перепахивание и сев других культур на этом участке. В одном из ОАО Каменецкого района после уборки сахарной свеклы на поле площадью 52 га часть корнеплодов осталась в земле и на ее поверхности. Аналогичные случаи зафиксированы в Малоритском районе. По требованию районных прокуроров предприятия собрали свеклу.

Кроме того, вскрыт ряд преступлений. Так, Ивановский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении руководителя сельскохозорганизации по ч.1 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса. Должностное лицо подозревают в хищении автомобильных шин в период уборочной.

По результатам проверок хода завершения уборочной кампании прокуроры внесли 15 актов надзора, в которых потребовали привлечь к ответственности более 14 человек.

 
 
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В Брестской области прокуратура и Комитет государственного контроля выявили ряд нарушений во время мониторинга завершения уборочной кампании, сообщает БЕЛТА со...
 
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