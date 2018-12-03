Директор хозяйства в Ивановском районе подозревается в хищении автошин

В Брестской области прокуратура и Комитет государственного контроля выявили ряд нарушений во время мониторинга завершения уборочной кампании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры .



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"По состоянию на третью декаду ноября все сельскохозяйственные культуры на территории области убраны. Вместе с тем отдельные хозяйства с уборкой медлили. Установлены также факты некачественного сбора урожая. Не единичны нарушения технологических регламентов при заготовке кормов: сенажно-силосные траншеи не были подготовлены должным образом, корма закладывались с превышением сроков и без использования консервантов", - отметили в прокуратуре .

В частности, в хозяйстве Барановичского района на площади 9,5 га из-за несоблюдения технологического процесса погибли посевы лука. При этом в сельхозорганизации данный факт своевременно не оформили и потеряли компенсацию за неполученный урожай. Ответственные работники к тому же не организовали перепахивание и сев других культур на этом участке. В одном из ОАО Каменецкого района после уборки сахарной свеклы на поле площадью 52 га часть корнеплодов осталась в земле и на ее поверхности. Аналогичные случаи зафиксированы в Малоритском районе. По требованию районных прокуроров предприятия собрали свеклу.

Кроме того, вскрыт ряд преступлений. Так, Ивановский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении руководителя сельскохозорганизации по ч.1 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса. Должностное лицо подозревают в хищении автомобильных шин в период уборочной.

По результатам проверок хода завершения уборочной кампании прокуроры внесли 15 актов надзора, в которых потребовали привлечь к ответственности более 14 человек.