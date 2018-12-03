

80-летний Минео возглавил "Коза ностру" в ноябре прошлого года

На Сицилии арестовали главаря "Коза ностры"и еще 45 членов самой известной мафиозной структуры. Об этом сообщаетЧленам мафиозной структуры предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия и других тяжких преступлениях.Отмечается, что аресты верхушки «Коза ностры», которые провели карабинеры провинции Палермо, стали итогом длительной спецоперации.Издание также сообщает, что в последнее время мафиози переживали достаточно сложный период реорганизации, связанный с длительным отсутствием жесткого централизованного руководства.В итоге боссы нескольких кланов "Коза ностры" приняли решение о воссоздании руководящей структуры мафии, наделив Минео полномочиями так называемого "крестного отца".80-летний Минео возглавил "Коза ностру" в ноябре прошлого года после смерти предыдущего главаря мафии Тото Риины, который отбывал в тюрьме пожизненное заключение.