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«Твоё лицо, когда официальная безработица 1,5%, а ты намутил базу на 500 тысяч тунеядцев»

04.12.2018 13:39 — Разное | UDF  
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Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
Байнет смеется над странными цифрами очередного белорусского экономического чуда.

В Беларуси с 1 декабря запустили базу данных «тунеядцев» — трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Таких в стране насчитали аж 500 тысяч человек — еще больше, чем с момента начала борьбы с тунеядством.

Вот что пишут на этот счет в соцсетях и на форумах.



























Кстати, предлагаем тунеядцам интересную вакансию: видеосервис Voka ищет специалиста по просмотру сериалов и готов платить ему сакральные $500 за полный рабочий день.

Тем временем в распоряжении Алеся Пилецкого оказалась запись необычного телефонного разговора.

- Ало. Ты сдзесь?
- Да, Александр Григорьевич.
- Хачу спрасіць адзін вапрос.
- Слушаю вас, Александр Григорьевич.
- Толька чэсна атвець.
- Конечно, Александр Григорьевич.
- І нікаму не гавары, што я спрашываў.
- Слушаюсь.
- Каво мы на этат рас в тунеяццы запісалі?
- Граждан, не занятых в экономике страны, Александр Григорьевич.
- Эта я знаю. Ты мне скажы, хто эці людзі. Це, хто не работает?
- Нет, Александр Григорьевич. Те, кто не работает, это безработные.
- Хто варует?
- Это преступники и коррупционеры, Александр Григорьевич...
- Хто налогі не плаціт?
- Нет.
- Бездзельнікаў і лабатрасаў?
- Тоже нет, Александр Гигорьевич. У них нечем платить.
- Каво жэ тагда, госпадзі?
- Всех остальных.
- Всех астальных?
- Да, Александр Григорьевич.
- Нет прэдзела савершэнству.
- Спасибо, Александр Григорьевич.
- Давай, пака.


А вот что пишут на крупнейшем форуме talks.by.

Ну вот и официально признали безработицу в 12%


Еще плюс 3-4 миллиона работают за еду практически. Полстраны в нищете


С тех пор, как те, кто развалил экономику и стал банкротить предприятия, придумали безработных назвать тунеядцами, последних стало больше на 50 тысяч. Когда безработных станет еще больше, куда побегут бездельники и вредители из министерств? На скорости 200 км/ч к российской границе…


Хуже так называемых тунеядцев дармоеды на государственных должностях, имитирующие озабоченность проблемами занятости населения

 
 
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Байнет смеется над странными цифрами очередного белорусского экономического чуда.
 
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