«Твоё лицо, когда официальная безработица 1,5%, а ты намутил базу на 500 тысяч тунеядцев»



Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич

В базу тунеядцев внесли около 500 тысяч человек



1. То ли Олег Токун лукавил, говоря про 250 тысяч в феврале.

2. То ли местные органы власти по традиции постарались перед "столицей" и накрутили число тунеядцев в два раза.



¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/WZnixfFZYN — Promise.by (@PromiseBy) December 3, 2018

С момента выхода первого Декрета «о тунеядцах», в одной стране количество занятых в экономике уменьшилось за 149 тысяч человек, население - на 4 тысячи, чиновников стало меньше на 11 300 человек, И только тунеядцев в этой стране было 470 тысяч человек, а стало – около 500 тысяч. — Viktar Malishevsky (@malishevsky) December 3, 2018

Твоё лицо, когда официальная безработица 1,5%, а ты намутил базу на 500 тыщ дармоедов, при работоспособном населении около 5 млн. pic.twitter.com/SuLmSfw6bL — De Nis (@vasilkov) December 3, 2018

Организации уволили за 10 месяцев нынешнего года чуть больше 612 тысяч работников. При этом трудоустроили предприятия за этот период на 32,7 тысячи человек меньше.



НУЖНО БОЛЬШЕ ТУНЕЯДЦЕВ! — ★★★★☆ (@dreamfa11) December 3, 2018

Проверить тунеядец ли ты забесплатно и без логина-пароля - легко! Посмотри в свою жировку - и вуаля — Viktar Malishevsky (@malishevsky) December 3, 2018

Странно конечно, но как только власти Беларуси ввели регистрацию комментаторов, так сразу стало известно количество дармаедов. — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) December 3, 2018

...4. Проверяться на такой сайт полезут только тунеядцы. Ведь зачем это работающему? Он и так про себя знает

5. Ждешь пару месяцев

6. Вуаля! У тебя готовая база тунеядцев! 😃 https://t.co/zzg3unA4la — UDF.BY (@_belarus) December 4, 2018

Ну как там на дорогах в офисы?

А ведь 500 тысяч белорусов в такую погоду просто никуда не поедут! — Ivan Radziankou (@Veterrr) December 4, 2018

В базу тунеядцев Беларуси внесли 500 тысяч человек. Только вдумайтесь в это число! В Исландии всего проживает 330 тысяч... Полмиллиона недовольных беларусов — это же целая армия! Её хватит, чтобы устроить революцию и захватить власть. Как минимум в Исландии. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) December 2, 2018

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почему дармоедов не чипируют, айцікраіна мы ці не — змоўклі птушак галасы (@daphnis_nerii) December 4, 2018

Я достаю и пароль и логин

От базы данных новенькой.

Смотрите, завидуйте, я - гражданин,

Не занятый в экономике! https://t.co/ZAU9BveUAB — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) December 2, 2018

- Ало. Ты сдзесь?

- Да, Александр Григорьевич.

- Хачу спрасіць адзін вапрос.

- Слушаю вас, Александр Григорьевич.

- Толька чэсна атвець.

- Конечно, Александр Григорьевич.

- І нікаму не гавары, што я спрашываў.

- Слушаюсь.

- Каво мы на этат рас в тунеяццы запісалі?

- Граждан, не занятых в экономике страны, Александр Григорьевич.

- Эта я знаю. Ты мне скажы, хто эці людзі. Це, хто не работает?

- Нет, Александр Григорьевич. Те, кто не работает, это безработные.

- Хто варует?

- Это преступники и коррупционеры, Александр Григорьевич...

- Хто налогі не плаціт?

- Нет.

- Бездзельнікаў і лабатрасаў?

- Тоже нет, Александр Гигорьевич. У них нечем платить.

- Каво жэ тагда, госпадзі?

- Всех остальных.

- Всех астальных?

- Да, Александр Григорьевич.

- Нет прэдзела савершэнству.

- Спасибо, Александр Григорьевич.

- Давай, пака.

Ну вот и официально признали безработицу в 12%

Еще плюс 3-4 миллиона работают за еду практически. Полстраны в нищете

С тех пор, как те, кто развалил экономику и стал банкротить предприятия, придумали безработных назвать тунеядцами, последних стало больше на 50 тысяч. Когда безработных станет еще больше, куда побегут бездельники и вредители из министерств? На скорости 200 км/ч к российской границе…

Хуже так называемых тунеядцев дармоеды на государственных должностях, имитирующие озабоченность проблемами занятости населения

В Беларуси с 1 декабрябазу данных «тунеядцев» — трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Таких в стране насчитали аж 500 тысяч человек — еще больше, чем с момента начала борьбы с тунеядством.Вот что пишут на этот счет в соцсетях и на форумах.Кстати, предлагаем тунеядцам интересную вакансию: видеосервис Voka ищети готов платить ему сакральные $500 за полный рабочий день.Тем временем в распоряжении Алеся Пилецкого оказалась запись необычногоА вот что пишут на крупнейшем форуме