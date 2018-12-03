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На коже каждого из нас живет смертельно опасная бактерия

04.12.2018 13:29 — Разное | UDF  
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Staphylococcus epidermidis. Фото: Wikimedia Commons
Ученые озабочены тем, что присутствующий на коже каждого человека микроорганизм становится все более опасным из-за устойчивости к антибиотикам. Возможно, в компании таких небезызвестных бактерий, как метициллинрезистентный золотистый стафилококк и кишечная палочка, появится пополнение.

Это Staphylococcus epidermidis (эпидермальный стафилококк), близкий родственник золотистого стафилококка, – основная причина угрожающих жизни послеоперационных инфекций, но из-за значительной распространенности ее часто упускают из виду врачи и ученые.

Исследователи из Центра эволюции Милнера в университете Бата (Milner Centre for Evolution, University of Bath) предупреждают о создаваемой этим микроорганизмом угрозе. Ее следует воспринимать более серьезно и использовать дополнительные меры предосторожности перед операцией для людей с высоким риском заражения. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Понимание того, почему некоторые штаммы S. Epidermidis вызывают заболевание в определенных обстоятельствах, позволит в будущем определять перед операцией, какие пациенты наиболее подвержены риску заражения.

Исследователи взяли кожные мазковые пробы у пациентов, перенесших инфекции после операций по замене тазобедренного или коленного суставов и фиксации переломов, и у здоровых добровольцев.

Они сравнили генетическую вариацию во всех геномах бактерий, обнаруженных в мазках у больных и здоровых людей. Затем идентифицировали 61 ген в болезнетворных бактериях, которых не было в большинстве здоровых образцов. Также было установлено, что небольшое число здоровых людей, не зная об этом, являются носителями смертоносной формы бактерий.

Было обнаружено, что гены, вызывающие заболевание, помогают бактериям расти в кровотоке, избегать иммунного ответа хозяина, делать клеточную поверхность липкой, так что организмы могут образовывать биопленки и сделать микроба, устойчивого к антибиотикам.

«Staphylococcus epidermidis – это смертоносный патоген у всех на виду. Это всегда игнорировалось клинически, поскольку часто предполагали, что это был загрязнитель в лабораторных образцах или его просто принимали за установленный операционный риск», рассказал один из авторов исследования профессор Сэм Шеппард (Sam Sheppard).

Послеоперационные инфекции могут быть невероятно серьезными и даже фатальными. Почти треть смертей в Великобритании происходит из-за инфекций, поэтому необходимо делать все возможное для уменьшения риска.

«Если мы сможем определить, кто наиболее подвержен риску заражения, мы сможем нацелить на этих пациентов дополнительные гигиенические меры предосторожности, прежде чем они перенесут операцию, – добавил Шеппард. – Поскольку микроб так распространен, они могут развиваться очень быстро, обмениваясь генами друг с другом».

Если ничего не делать для контроля ситуации, устойчивые к антибиотикам послеоперационные инфекции распространятся еще шире.

Профессор Дитрих Мак (Dietrich Mack), еще один из исследователей, сказал: «Операция по протезированию сустава помогает многим пациентам жить независимой и безболезненной жизнью, но может получить катастрофический курс из-за инфекции S. epidermidis. Эти инфекции трудно диагностировать, и есть надежда, что связанные с болезнью гены могут помочь отделить в клинической лаборатории безвредные кожные культуры от штаммов S. epidermidis, вызывающих болезни. Это необходимо рассмотреть в будущих исследованиях».

 
 
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Присутствующий на коже каждого человека микроорганизм становится все более опасным.
 
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