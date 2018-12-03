На коже каждого из нас живет смертельно опасная бактерия



Staphylococcus epidermidis. Фото: Wikimedia Commons

Это Staphylococcus epidermidis (эпидермальный стафилококк), близкий родственник золотистого стафилококка, – основная причина угрожающих жизни послеоперационных инфекций, но из-за значительной распространенности ее часто упускают из виду врачи и ученые.Исследователи из Центра эволюции Милнера в университете Бата (Milner Centre for Evolution, University of Bath) предупреждают о создаваемой этим микроорганизмом угрозе. Ее следует воспринимать более серьезно и использовать дополнительные меры предосторожности перед операцией для людей с высоким риском заражения. Исследованиев Nature Communications.Понимание того, почему некоторые штаммы S. Epidermidis вызывают заболевание в определенных обстоятельствах, позволит в будущем определять перед операцией, какие пациенты наиболее подвержены риску заражения.Исследователи взяли кожные мазковые пробы у пациентов, перенесших инфекции после операций по замене тазобедренного или коленного суставов и фиксации переломов, и у здоровых добровольцев.Они сравнили генетическую вариацию во всех геномах бактерий, обнаруженных в мазках у больных и здоровых людей. Затем идентифицировали 61 ген в болезнетворных бактериях, которых не было в большинстве здоровых образцов. Также было установлено, что небольшое число здоровых людей, не зная об этом, являются носителями смертоносной формы бактерий.Было обнаружено, что гены, вызывающие заболевание, помогают бактериям расти в кровотоке, избегать иммунного ответа хозяина, делать клеточную поверхность липкой, так что организмы могут образовывать биопленки и сделать микроба, устойчивого к антибиотикам.один из авторов исследования профессор(Sam Sheppard).Послеоперационные инфекции могут быть невероятно серьезными и даже фатальными. Почти треть смертей в Великобритании происходит из-за инфекций, поэтому необходимо делать все возможное для уменьшения риска.– добавил Шеппард. –Если ничего не делать для контроля ситуации, устойчивые к антибиотикам послеоперационные инфекции распространятся еще шире.Профессор(Dietrich Mack), еще один из исследователей,