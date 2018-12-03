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Тело двадцатилетней убитой девушки найдено в лесополосе в Москве
Иллюстративное фото
Тело двадцатилетней убитой девушки найдено в лесополосе на Ивантеевской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.
"Труп был обнаружен по адресу: ул. Ивантеевская, д. 1 корп. 1 в лесополосе, с телесными повреждениями. Это тело девушки 1998 года рождения, не работавшей", - сказали в полиции.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".
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Возбуждено уголовное дело.
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