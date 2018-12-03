Готовьте деньги. На сколько подорожает хлеб в декабре

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Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Фото: ©РИА Новости/Алексей Сухоруков

По данным Росстата, к 26 ноября хлеб и булки из муки первого и второго сорта подорожали с начала года на 4,6%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 4,1%. Существенный рост для продукта первой необходимости. Это выше, чем уровень инфляции, которая за это время составила 3,4%.рассказывает аналитик ГК "Финам". —Куда более серьёзными темпами, по словам Алексея Коренева, хлеб начнёт дорожать в следующем году. Цены будут расти более высокими темпами из-за влияния увеличившейся налоговой нагрузки. НДС вырастет до 20%, хотя хлеб относится к социально значимым продуктам, для которых НДС сокращается до 10%. Впрочем, это ещё не значит, что повышение налога не скажется на его стоимости. При производстве хлеба используется множество компонентов и сырья, на которое цены из-за роста НДС поднимутся. К примеру, вырастет стоимость производственного оборудования и его обслуживания.продолжает Алексей Коренев. —Как отмечает аналитик ИК "Фридом финанс", цена на хлеб формируется, исходя из нескольких значимых факторов, в числе которых наиболее значимыми считаются объёмы урожая зерновых, стоимость топлива и налоги. Цены на бензин и низкая урожайность в 2018 году не должны нести значительных инфляционных рисков. По словам Анастасии Сосновой, цены на бензин заморожены до марта 2019 года, а низкая урожайность уже учтена в новой цене на хлеб. Соответственно, согласно прогнозам аналитика, до конца года стоимость хлеба, главным образом из пшеницы, может ещё подорожать на величину в пределах 1%.Независимый промышленный экспертнастроен более скептично. По его мнению, в декабре по отношению к ноябрю пшеничный может подорожать на 6–7%, ржаной — на 5–6%. Он не уверен, что формирование запасов зерна для возможных интервенций на рынке поможет остановить повышение цен на хлеб. Ведь его стоимость зависит не только от цен на зерно и дрожжи, но и от стоимости бензина для автомобилей, перевозящих зерно и готовый хлеб, налогов и т.д. К тому же в декабре хлеб традиционно дорожает, поскольку увеличивается расход муки на кондитерские изделия, да и магазины стремятся поднять собственные доходы. По мнению Леонида Хазанова, цены больше вырастут на белый хлеб, изготавливаемый из пшеницы 1–3 классов, поменьше — на ржаной хлеб. При этом стоимость неминуемо должна повыситься, иначе производителям просто придётся экономить на качестве.— поясняет основатель франшизы сети пекарен "Хлеб из тандыра". —