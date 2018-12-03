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Готовьте деньги. На сколько подорожает хлеб в декабре

04.12.2018 13:10 — Разное | UDF  
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Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Вице-премьер Алексей Гордеев заявил о необходимости своевременного формирования запасов зерна, чтобы стабилизировать цены на хлеб. Лайф разбирался, почему подорожает хлеб и как изменятся цены в декабре.

По данным Росстата, к 26 ноября хлеб и булки из муки первого и второго сорта подорожали с начала года на 4,6%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 4,1%. Существенный рост для продукта первой необходимости. Это выше, чем уровень инфляции, которая за это время составила 3,4%.

— Урожай зерна в этом году будет на 20–22% меньше, чем в прошлом, — рассказывает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. — Что касается роста стоимости зерна из-за снижения урожая, то тут следует учитывать, что в себестоимости хлеба и хлебобулочных изделий собственно на зерно приходится всего 22–25% от общей цены. Соответственно, не стоит ждать подорожания конечного продукта пропорционально росту цен на пшеницу. Вероятнее всего, в течение декабря цены на хлеб и хлебобулочные изделия вырастут в среднем на 0,4–0,6%.

Куда более серьёзными темпами, по словам Алексея Коренева, хлеб начнёт дорожать в следующем году. Цены будут расти более высокими темпами из-за влияния увеличившейся налоговой нагрузки. НДС вырастет до 20%, хотя хлеб относится к социально значимым продуктам, для которых НДС сокращается до 10%. Впрочем, это ещё не значит, что повышение налога не скажется на его стоимости. При производстве хлеба используется множество компонентов и сырья, на которое цены из-за роста НДС поднимутся. К примеру, вырастет стоимость производственного оборудования и его обслуживания.

Готовьте деньги. На сколько подорожает хлеб в декабре

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

— Сохраняются и риски ослабления рубля, что также давит на цены производителей, — продолжает Алексей Коренев. — Правда, критического удорожания хлеба мы не ожидаем. По крайней мере, в нижнем ценовом диапазоне. Хлеб — социально значимый продукт, а государство достаточно внимательно следит за динамикой цен на подобные категории продуктов питания. Что касается отдельных категорий хлебобулочных изделий, то совершенно очевидно, что сильней других поднимутся в цене наиболее высококачественные и дорогие сорта хлеба. Во-первых, потому что них выше доля импортного сырья и добавок, которые закупаются за валюту. Во-вторых, потому что эта категория товаров к социально значимой не относится и жёсткому регулированию не подлежит.

Как отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова, цена на хлеб формируется, исходя из нескольких значимых факторов, в числе которых наиболее значимыми считаются объёмы урожая зерновых, стоимость топлива и налоги. Цены на бензин и низкая урожайность в 2018 году не должны нести значительных инфляционных рисков. По словам Анастасии Сосновой, цены на бензин заморожены до марта 2019 года, а низкая урожайность уже учтена в новой цене на хлеб. Соответственно, согласно прогнозам аналитика, до конца года стоимость хлеба, главным образом из пшеницы, может ещё подорожать на величину в пределах 1%.

Готовьте деньги. На сколько подорожает хлеб в декабре

Фото: ©РИА Новости/Алексей Сухоруков

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов настроен более скептично. По его мнению, в декабре по отношению к ноябрю пшеничный может подорожать на 6–7%, ржаной — на 5–6%. Он не уверен, что формирование запасов зерна для возможных интервенций на рынке поможет остановить повышение цен на хлеб. Ведь его стоимость зависит не только от цен на зерно и дрожжи, но и от стоимости бензина для автомобилей, перевозящих зерно и готовый хлеб, налогов и т.д. К тому же в декабре хлеб традиционно дорожает, поскольку увеличивается расход муки на кондитерские изделия, да и магазины стремятся поднять собственные доходы. По мнению Леонида Хазанова, цены больше вырастут на белый хлеб, изготавливаемый из пшеницы 1–3 классов, поменьше — на ржаной хлеб. При этом стоимость неминуемо должна повыситься, иначе производителям просто придётся экономить на качестве.

— Если смотреть на сложившуюся ситуацию с точки зрения небольшой пекарни, работающей с оригинальной рецептурой, то повышение цен на выпечку, конечно, позволяет сохранять вкусовые и питательные свойства продукта в условиях роста закупочных цен, — поясняет основатель франшизы сети пекарен "Хлеб из тандыра" Виктория Богданова. — Иначе просто не удастся сохранить вкус и качество продукта.

 
 
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Вице-премьер заявил о необходимости формирования запасов зерна, чтобы стабилизировать цены на хлеб.
 
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