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Население Минска может сократиться на 300 тысяч человек
Фото: pixabay.com
В своем выступлении на мероприятии главный архитектор "Минскграда" Александр Акентьев говорил, что в ближайшие три десятилетия будет сдерживаться развитие столицы. В то же время прогнозируется бурное развитие городов — спутников Минска. Предполагается, что в границах второй кольцевой автодороги численность населения вырастет на 110 тысяч, а за счет строительства "Великого камня" — на 150 тысяч.
Поскольку центр столицы плотно застроен, массовое жилищное строительство планируется вести преимущественно вдоль границ кольцевой автодороги, на территориях бывших предприятий и военных городков.
Кстати, в конце 2019 года ожидается рождение в Минске 2-миллионного жителя.
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К 2050 году население Минска может сократиться на 300 тысяч человек, а Беларуси — на миллион.
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