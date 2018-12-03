Население Минска может сократиться на 300 тысяч человек

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realt.by

В своем выступлении на мероприятии главный архитектор "Минскграда"говорил, что в ближайшие три десятилетия будет сдерживаться развитие столицы. В то же время прогнозируется бурное развитие городов — спутников Минска. Предполагается, что в границах второй кольцевой автодороги численность населения вырастет на 110 тысяч, а за счет строительства "Великого камня" — на 150 тысяч.Поскольку центр столицы плотно застроен, массовое жилищное строительство планируется вести преимущественно вдоль границ кольцевой автодороги, на территориях бывших предприятий и военных городков.Кстати, в конце 2019 года ожидается рождение в Минске 2-миллионного жителя.