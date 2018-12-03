В больнице в Светлогорске умер мальчик, упавший с балкона 6-го этажа



Фото: ranak.me

"Ранак"

Еврорадио сообщало, что происшествие случилось около 21 часа 3 декабря. По предварительным данным, в квартире с мальчиком была его тетя. Когда на какое-то время она вышла в другую комнату, ребенок открыл дверь и оказался на балконе. А затем упал. Мальчика увидели на снегу прохожие, которые вызвали "скорую" и милицию. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу.По версии сайта ranak.me, мальчик был на воспитании у бабушки. Но накануне она оставила его у своей дочери, тети ребенка. Следователи устанавливают обстоятельства трагического происшествия.