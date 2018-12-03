ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекция Минска назвала места установки мобильных датчиков контроля скорости в декабре

04.12.2018 13:42 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

УГАИ ГУВД Мингорисполкома информирует о местах установки мобильных датчиков контроля скорости в декабре.

УГАИ ГУВД: места эксплуатации мобильных датчиков контроля скорости в декабре

.

Дата

Время

Контролируемое направление

Скоростные ограничения

км/ч

По 31 декабря

(по нечетным числам)

07.00-20.00

Пр.Партизанский, д.№23

 

60

По 30 (по четным числам)

07.00-20.00

Пр.Партизанский, д.№75

 

60

По 31 

(по нечетным числам)

07.00-20.00

Пр.Независимости, д.№131 к.2

60

с 02.12.18г. по 30.12.18г.

(по четным числам)

07.00-20.00

Ул.Кижеватова, д. №36

60

По 31

0.00-24.00

МКАД, км.33 + 700, внешнее кольцо

90

По 31

0.00-24.00

МКАД, км.33 + 700, внутреннее кольцо

90

По 31

0.00-24.00

МКАД, км.16 + 020, внутреннее кольцо

90

4

20.00-2.00

Ул.Казинца, 49

Пр.Независимости, д.45

Пр.Победителей, д.4

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.№108

Пр.Партизанский,д.23

60

60

60

60

60

60

5

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.36

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

60

60

60

6

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, д.70а

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Партизанский,д.23

60

80

60

60

60

60

7, 28

20.00-2.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Пр.Независимости, д.131 к.2

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Партизанский, д.23

60

60

60

60

60

60

8

20.00-2.00

Ул.Казинца, 49

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Орловская, д.80

60

60

60

60

60

60

9

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.36

Пр.Партизанский, д.23

Пр.Пушкина, д.70а

60

60

60

60

60

60

10

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.72к.1

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Притыцкого, д.106

60

80

60

60

60

60

11

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Орловская, д.80

60

80

60

60

60

60

12

20.00-2.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Пр.Независимости, д.131 к.2

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Маяковского, д.24

60

60

60

60

60

60

13

20.00-2.00

Ул.Казинца, 49

Пр.Независимости, д.45

Пр.Победителей, д.4

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.№108

Пр.Партизанский,д.23

60

60

60

60

60

60

14

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.36

Пр.Партизанский, д.23

Пр.Пушкина, д.70а

60

60

60

60

60

60

15

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, д.70а

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Партизанский,д.23

60

80

60

60

60

60

16, 28

20.00-2.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Пр.Независимости, д.131 к.2

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Партизанский, д.23

60

60

60

60

60

60

17

20.00-2.00

Ул.Казинца, 49

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Орловская, д.80

60

60

60

60

60

60

18

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.36

Пр.Партизанский, д.23

Пр.Пушкина, д.70а

60

60

60

60

60

60

19

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Притыцкого, д.106

60

80

60

60

60

60

20

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Орловская, д.80

60

80

60

60

60

60

21

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.72к.1

Пр.Партизанский, д.23

Пр.Пушкина, д.70а

60

80

60

60

60

60

22

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Орловская, д.80

60

80

60

60

60

60

23

20.00-2.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Пр.Независимости, д.131 к.2

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.72к.1

60

60

60

60

60

60

24

20.00-2.00

Ул.Казинца, 49

Пр.Независимости, д.45

Пр.Победителей, д.4

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.№108

Пр.Партизанский,д.23

60

60

60

60

60

60

25

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.72к.1

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Притыцкого, д.106

60

60

60

60

60

60

26

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Пушкина, д.70а

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Партизанский,д.23

60

80

60

60

60

60

27

20.00-2.00

Пр.Независимости, д.99

Пр.Партизанский, д.147

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Пр.Независимости, д.131 к.2

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Партизанский, д.23

60

60

60

60

60

60

28

20.00-2.00

Ул.Казинца, 49

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Пр.Независимости, д.131 к.2

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Орловская, д.80

60

60

60

60

60

60

29

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Ул.Кальварийская, д.58 к.1

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.36

Пр.Партизанский, д.23

Пр.Пушкина, д.70а

60

60

60

60

60

60

30

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.108

Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Маяковского, д.24

Пр.Партизанский, д.23

Ул.Притыцкого, д.106

60

 

80

60

60

60

60

31

20.00-2.00

Пр.Партизанский, д.75

Пр.Независимости, д.156

Пр.Независимости, д.45

Ул.Кальварийская, д.25

Ул.Кижеватова, д.72к.1

Ул.Орловская, д.80

60

60

60

60

60

60
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УГАИ ГУВД Мингорисполкома информирует о местах установки мобильных датчиков контроля скорости в декабре. УГАИ ГУВД: места эксплуатации мобильных датчиков...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лунинецком районе служебный автомобиль милиции попал в ДТП, погиб участковый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика