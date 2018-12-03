Госавтоинспекция Минска назвала места установки мобильных датчиков контроля скорости в декабре

|
Дата
|
Время
|
Контролируемое направление
|
Скоростные ограничения
км/ч
|
По 31 декабря
(по нечетным числам)
|
07.00-20.00
|
Пр.Партизанский, д.№23
|
60
|
По 30 (по четным числам)
|
07.00-20.00
|
Пр.Партизанский, д.№75
|
60
|
По 31
(по нечетным числам)
|
07.00-20.00
|
Пр.Независимости, д.№131 к.2
|
60
|
с 02.12.18г. по 30.12.18г.
(по четным числам)
|
07.00-20.00
|
Ул.Кижеватова, д. №36
|
60
|
По 31
|
0.00-24.00
|
МКАД, км.33 + 700, внешнее кольцо
|
90
|
По 31
|
0.00-24.00
|
МКАД, км.33 + 700, внутреннее кольцо
|
90
|
По 31
|
0.00-24.00
|
МКАД, км.16 + 020, внутреннее кольцо
|
90
|
4
|
20.00-2.00
|
Ул.Казинца, 49
Пр.Независимости, д.45
Пр.Победителей, д.4
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.№108
Пр.Партизанский,д.23
|
60
60
60
60
60
60
|
5
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.36
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
60
60
60
|
6
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, д.70а
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Партизанский,д.23
|
60
80
60
60
60
60
|
7, 28
|
20.00-2.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Пр.Независимости, д.131 к.2
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Партизанский, д.23
|
60
60
60
60
60
60
|
8
|
20.00-2.00
|
Ул.Казинца, 49
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Орловская, д.80
|
60
60
60
60
60
60
|
9
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.36
Пр.Партизанский, д.23
Пр.Пушкина, д.70а
|
60
60
60
60
60
60
|
10
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.72к.1
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
80
60
60
60
60
|
11
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Орловская, д.80
|
60
80
60
60
60
60
|
12
|
20.00-2.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Пр.Независимости, д.131 к.2
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Маяковского, д.24
|
60
60
60
60
60
60
|
13
|
20.00-2.00
|
Ул.Казинца, 49
Пр.Независимости, д.45
Пр.Победителей, д.4
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.№108
Пр.Партизанский,д.23
|
60
60
60
60
60
60
|
14
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.36
Пр.Партизанский, д.23
Пр.Пушкина, д.70а
|
60
60
60
60
60
60
|
15
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, д.70а
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Партизанский,д.23
|
60
80
60
60
60
60
|
16, 28
|
20.00-2.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Пр.Независимости, д.131 к.2
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Партизанский, д.23
|
60
60
60
60
60
60
|
17
|
20.00-2.00
|
Ул.Казинца, 49
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Орловская, д.80
|
60
60
60
60
60
60
|
18
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.36
Пр.Партизанский, д.23
Пр.Пушкина, д.70а
|
60
60
60
60
60
60
|
19
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
80
60
60
60
60
|
20
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Орловская, д.80
|
60
80
60
60
60
60
|
21
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.72к.1
Пр.Партизанский, д.23
Пр.Пушкина, д.70а
|
60
80
60
60
60
60
|
22
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Орловская, д.80
|
60
80
60
60
60
60
|
23
|
20.00-2.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Пр.Независимости, д.131 к.2
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.72к.1
|
60
60
60
60
60
60
|
24
|
20.00-2.00
|
Ул.Казинца, 49
Пр.Независимости, д.45
Пр.Победителей, д.4
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.№108
Пр.Партизанский,д.23
|
60
60
60
60
60
60
|
25
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.72к.1
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
60
60
60
60
60
|
26
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Пушкина, д.70а
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Партизанский,д.23
|
60
80
60
60
60
60
|
27
|
20.00-2.00
|
Пр.Независимости, д.99
Пр.Партизанский, д.147
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Пр.Независимости, д.131 к.2
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Партизанский, д.23
|
60
60
60
60
60
60
|
28
|
20.00-2.00
|
Ул.Казинца, 49
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Пр.Независимости, д.131 к.2
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Орловская, д.80
|
60
60
60
60
60
60
|
29
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Ул.Кальварийская, д.58 к.1
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.36
Пр.Партизанский, д.23
Пр.Пушкина, д.70а
|
60
60
60
60
60
60
|
30
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.108
Пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Маяковского, д.24
Пр.Партизанский, д.23
Ул.Притыцкого, д.106
|
60
80
60
60
60
60
|
31
|
20.00-2.00
|
Пр.Партизанский, д.75
Пр.Независимости, д.156
Пр.Независимости, д.45
Ул.Кальварийская, д.25
Ул.Кижеватова, д.72к.1
Ул.Орловская, д.80
|
60
60
60
60
60
60