На Главную елку страны с участием президента пригласили более 2 тыс. детей из Беларуси, Латвии и Литвы

Более 2 тысяч детей из Беларуси, Латвии и Литвы приглашены в Минск для участия в Главной елке страны с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщила на пресс-конференции в Минске главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы министерства образования Елена Симакова.

"На елку уже приглашены более 2 тысяч детей в возрасте от 8 до 14 лет из разных регионов страны. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей беженцев, дети – победители олимпиад, а также наиболее успешно проявившие себя в общественной работе", - отметила она.

Кроме того, на Главную елку страны были приглашены дети, обучающиеся в белорусских школах в Латвии и Литве - Белорусской средней школы имени Ф. Скорины города Вильнюса и Рижской основной белорусской школы.

Также праздничные мероприятия в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" пройдут во всех районах Беларуси.

Е.Симакова отметила, что в рамках акции "Наши дети" в декабре 2018 года планируется охватить более 15 тысяч детей.

"Мы ожидаем участия более 90 учреждений, предприятий и организаций. Причем, письма направлены как в государственные учреждения, общественные объединения, так и в частные организации. Для посещения предлагается более 120 объектов", - сообщила она.

Ежегодно в рамках акции "Наши дети" во второй половине декабря должностные лица, руководители организаций и предприятий, парламентарии и бизнесмены посещают дома-интернаты, педагогические центры, учреждения образования. Особое внимание уделяется в преддверии новогодних праздников детям из детских домов.

"У многих учреждений, в которых воспитываются дети-сироты, дети-инвалиды, уже образовались давние прочные шефские отношения", - отметила Е.Симакова. По ее словам, при таких взаимоотношениях, детям оказывается помощь не только однократно в рамках акции, а круглый год.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" пройдет с 10 декабря по 11 января.