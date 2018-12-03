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В гости к истории

04.12.2018 — Разное | Единство  
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В гости к истории отправились учащиеся 4 – 5 классов ГУО «Неманицкая средняя школа Борисовского района». Мы посетили парк – музей интерактивной истории «Сула», который находится в Столбцовском районе Минской области.

Парк – музей «Сула» расположен в месте, где с давних времен жили наши предки. Огромный восторг вызывает стоянка первобытного человека – жилища, покрытые шкурами животных, кострище, где готовилась пища.

Языческая культура наших предков представлена капищем – священным местом, где расположены деревянные идолы – изображения главных славянских богов. Древние славяне верили в особую силу камней: огромный валун на берегу Сульского озера, также является местом «силы».

Мир традиционных славянских ремесел открыли нам мастерские гончарного и кузнечного дела, мы узнали, каким тяжелым занятием было дробление камней. Но и женские занятия не были легкими в былые времена: чтобы изготовить ткань с помощью ткацкого станка приходилось пройти не один километр.

Средневековая шляхетская культура Беларуси также не осталась без внимания в «Суле». Белорусский шляхтич пригласил нас в оружейную залу, где познакомил с необычным оружием и геральдикой белорусских князей.

Самым запоминающимся моментом нашего путешествия стало катание на традиционном корабле викингов – драккаре. Словно по реке времени, уносит нас вдаль корабль истории, и оживают на берегах Сульского озера наши славные предки, и просят нас сберечь культуру и традиции нашего народа!

                                                       Андрейчик Элла Анатольевна,

                                                            Классный руководитель 5 класса

ГУО «Неманицкая средняя школа

                                           Борисовского района»

 
 
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«Как жили наши предки?» Этот вопрос многие учащиеся впервые задают себе на уроках истории. Многие ответы, конечно, можно получить из учебника, но гораздо полезнее,...
 
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