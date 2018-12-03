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Лукашенко – послу Грузии: Жду встречи с новым президентом

04.12.2018 13:44 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко – послу Грузии: Жду встречи с новым президентом

Александр Лукашенко встретился с послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия.

Глава государства подчеркнул, что после состоявшихся в Грузии президентских выборов важно сверить часы для развития белорусско-грузинского взаимодействия.

Президент заметил, что "нешуточные шли баталии", и он за этим наблюдал. "Выборы прошли у вас успешно. Я поздравляю вас лично как посла, грузинский народ с окончанием политического периода и прошу передать самые добрые, теплые пожелания вновь избранному Президенту, - продолжил глава государства. –

Он обратил внимание на то, что президентом впервые избрана женщина в Грузии, и это, может быть, хороший опыт.

Что касается белорусско-грузинского сотрудничества, то Александр Лукашенко охарактеризовал его положительно. "Фундаментом как всегда являются торгово-экономические отношения. У нас и торговля развивается, начинали когда-то с нуля", - подчеркнул он. 

Между Беларусью и Грузией есть план дальнейших действий по развитию сотрудничества, и белорусская сторона полна решимости его реализовать. "Жду встречи с новым президентом, правительством. После моего визита там обновилось и правительство, и будет очень важно сверить часы", - сказал Александр Лукашенко. 

 
 
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Александр Лукашенко встретился с послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия.
 
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