Где дешево или даже бесплатно развлекаться зимой в Минске. Составили топ-14 идей

Мы много пишем о роскошных ивентах, на которые приходится раскошелиться. В этой подборке AFISHA.TUT.BY собрала исключительно дешевые и бесплатные мероприятия столицы — для самых экономных (ну или жадных, это уже как сами решите).

Ваша любимая «Песочница»



Фото: vk.com/pesochnica.minsk

Когда: с 13.00 до 21.00 по субботам и воскресеньям (начиная с 1 декабря и заканчивая 6 января). Где: Песочница (ул. Куйбышева, 45). Сколько: бесплатно.

В эти выходные в «Песочнице» начался зимний сезон. Площадка для фудтраков вернется после небольших каникул, чтобы попробовать работать в зимний период. Важно: локация на Куйбышева, 45, будет работать только по выходным. Большая рождественская ярмарка закроется, предположительно, в воскресенье, 6 января, проработав шесть недель. В центре «Песочницы» будет стоять елка, а вокруг нее будет работать от 6 до 8 фудтраков, которые предложат минчанам зимние сеты по фиксированной цене 7 рублей. Также будет работать гриль-зона с теплым шатром, а еще будут готовить глинтвейн. Всю зиму в «Песочнице» будет работать «Горошек-маркет» с изделиями ручной работы, которые можно купить как подарок к Новому году.

Три крутых и бесплатных кинофестиваля

«Человеческое достоинство, равенство, справедливость»



Кадр из фильма «Траншея 143»

Когда: с 1 по 10 декабря, 19.00.

Где: кинотеатр « Пионер ».

Сколько: вход свободный, но бесплатный билет нужно брать заранее.

В «Пионере» часто проходят бесплатные кинофестивали. Декабрь, например, начался с феста «Человеческое достоинство, равенство, справедливость». Звучит серьезно, но кино показывают самое разнообразное. Иранская лента «Траншея 143», которую покажут уже сегодня вечером, взяла приз зрительских симпатий 32-го международного фестиваля «Фаджр». Израильская драма «Гет» в 2015 году стала номинантом на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Детское кино о взрослых проблемах — немецкая лента «На уровне глаз» — уже знакома белорусскому зрителю: в 2017 году ее показывали в конкурсной программе детского и юношеского кино кинофестиваля «Лістапад». Премьера французской картины «Опекунство» состоялась на 74-м Венецианском международном кинофестивале, где фильм получил премию «Серебряный лев».

Фестиваль польских фильмов «Висла»



Кадр из польского фильма «Ида». Носит иллюстративный характер

Когда: с 5 по 9 декабря, сеансы с 13.00 до 19.00 в разные дни. Где: кинотеатр «Центральный» . Сколько: бесплатно.

Эстафету перехватывает фестиваль польских фильмов — собираемся уже в кинотеатре «Центральный». В программе много титулованного кино, в большинстве своем семейные драмы, но есть и очаровательные комедии. Показы стартуют уже завтра, с программой можно познакомиться тут .

Фестиваль документального кино Watch DOCs Belarus



Кадр из фильма «Дебют» Анастасии Мирошниченко: предоставлено режиссером

Когда: с 13 по 16 декабря. Где: в кинотеатре «Мир» и на площадках Оk16 и PR3. Сколько: бесплатно.

И снова о правах человека (потому что пора бы их уже знать). WATCH DOCS Belarus традиционно забивает себе местечко в плотной декабрьской афише. В середине месяца минчане и гости столицы смогут увидеть не только сильнейшие документальные фильмы о правах человека, но и пообщаться с режиссерами фильмов и другими гостями фестиваля, а также составить шуточный рейтинг самых бездумных решений чиновников за последний год. В программе фестиваля 15 кинолент. Пообещайте, что сходите хотя бы Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру">на «Дебют» Анастасии Мирошниченко — белоруски, которая сняла кино про женскую колонию в Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру.

Бонус: и напомним, что «Киновидеопрокат» все еще предлагает ходить на прокатные новинки в минских кинотеатрах за более чем бюджетные 4 рубля. Это прекрасно, пользуйтесь этим.

Классика кино по утрам — и тоже бесплатно



Кадр из фильма «Дневная красавица»

Когда: целый месяц, программа здесь . Где: пр-т Независимости, 168, корпус 2, офис 7 (5 этаж). Сколько: бесплатно.

У белорусского режиссера Андрея Полупанова есть удивительное хобби: уже не первый год подряд он смотрит кино по утрам в компании совершенно незнакомых людей. В его паблике уже есть репертуар на декабрь: первый месяц зимы киноманы начинают с «Манхэттена» Аллена и «Китайского квартала» Полански. Еще будут именитые Ксавье Долан, Акира Куросава и сумасшедший микс из картин, которые вы, возможно, сами дома не посмотрели бы.

Если это интересно: в «Корпусе» продолжают каждую среду смотреть таинственное кино. Почему таинственное? Вы приходите на просмотр без анонса, что вообще будут крутить, и узнаете, что смотрите, только на месте. Можно уйти через 5 минут или влипнуть в стул, пока вас не выгонит администрация, вам даже может не хватить стула — потому что вход совершенно свободный. Такая вот авантюра.

Ретроспективы по вторникам — от 4 рублей



Кадр из фильма «Почтальон всегда звонит дважды» (1946)

Когда: по вторникам, 21.00. Где: кинотеатр «Ракета» , малый зал. Сколько: от 4 рублей.

Проект Cinemascope представляет ретроспективу классических американских фильмов в жанре нуар в малом зале кинотеатра «Ракета». Возможно, все эти фильмы — «Накал страстей», «Убийцы», «Почтальон всегда звонит дважды» и другие — вы могли видеть и раньше, но если нет, самое время наверстать упущенное. Потому что для любого образованного человека эти ленты — безусловный must see.

Если это интересно: уже завтра, 5 декабря, в «Корпусе» пройдет киновечер французской новой волны . Мероприятие приурочено ко дню рождения легенды кинематографа Жана-Люка Годару. В программе — музыка к фильмам новой волны, тематическая выставка, шоу световых картин, вино, круассаны, аутсайдерский танец и, наконец, просмотр кинофильма. За вход у вас по традиции никто ничего не попросит.





Когда: 8 декабря, 14.00. Где: " Аутлето ". Сколько: бесплатно.

Уже не первый раз Александр Солодуха бесплатно выступает в торговом центре «Аутлето». Свой прошлый концерт он приурочил к показу новой коллекции верхней одежды, что будет в этот раз — пока сложно предсказать. Если хочется подпеть любимому персонажу белорусской эстрады, без раздумий покупайте талончик на троллейбус — и в ТЦ. Если бесплатные концерты — ваша страсть, у нас они все собраны в одном месте .

Самый свободный театр Минска



Спектакль Белорусского свободного театра «Психоз 4.48»

Когда и где: следите за афишей во «ВКонтакте» и Facebook . Сколько: бесплатно, можно поддерживать труппу театра по своему усмотрению.

Белорусский свободный театр поистине свободен — и от предрассудков, и в том числе от входных билетов. Посмотреть спектакли с запредельной концентрацией в хорошем смысле трэша можно бесплатно, правда, придется мониторить социальные сети театра, но как только увидите анонс постановок, звоните и записывайтесь не откладывая: телефон найдется в объявлении о предстоящих спектаклях.

Зимние барахолки вообще для всех



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Хочешь не хочешь, а декабрьские выходные (и расходы) приходится отводить на подарки для любимых и близких. Можем с ходу назвать как минимум четыре новогодние барахолки, где можно подобрать что-то интересное: новогодний маркет в «ГринСити», рождественская ярмарка в «Песочнице», колядный кирмаш у Дворца спорта с традиционным глинтвейном, большая ярмарка в «Президент-отеле» с конкурсами и фотозонами. И про «Песочницу» не забывайте.

Следите за гидами по ярмаркам на AFISHA.TUT.BY.

Бесплатные и льготные дни в музеях столицы





Входные билеты на минские выставки, в общем-то, и так стоят копейки , но если для кого-то это дело принципа, особенные дни бесплатного посещения музеев никто не отменял и не собирается. Сэкономить на походе в музей можно:

В самых популярных музеях столицы бесплатных дней уже нет, зато есть льготные.

Каждый третий вторник месяца в Музей ВОВ можно попасть по сниженной цене: взрослые — за 2 рубля 50 копеек, студенты — за 1 рубль 90 копеек, школьники — за 1 рубль 25 копеек.

можно попасть по сниженной цене: взрослые — за 2 рубля 50 копеек, студенты — за 1 рубль 90 копеек, школьники — за 1 рубль 25 копеек. Третий понедельник месяца запланируйте на поход в Музей Янки Купалы : в этот день дети и школьники пройдут туда всего за 50 копеек, взрослые — за рубль.

: в этот день дети и школьники пройдут туда всего за 50 копеек, взрослые — за рубль. В последнюю среду каждого месяца в главный музей страны, Национальный художественный , входной билет для всех стоит всего 1 рубль — можно и раскошелиться.

Кавер-бенды , играющие вашу любимую музыку



Фото с сайта hitkiller.com

Когда: можно найти что-то на каждый день. Где: основные площадки — Друзья и TNT ROCK CLUB . Сколько: бесплатно.

Чуть ли не каждый день всю зиму подряд в Минске можно послушать живую музыку — запоминайте площадки. В «Друзьях» кавер-исполнители выступают ежедневно, в пятницу и субботу аж за 12 рублей, в остальные дни они сыграют для вас бесплатно. В TNT ROCK CLUB кавер-бенды показываются реже, но программа разнообразнее: там проводят бесплатные квартирники , посвященные, например, творчеству групп «Сплин» и «Агата Кристи». 25 декабря на сцене клуба и вовсе обещают Мерилин Монро .

Ночная жизнь по полной





Здесь не обошлось без нотки сексизма, но будем же ироничны. На многие минские вечеринки совершенно бесплатно пускают девушек, мужчинам за вход приходится платить. Но! Есть отдельные тусовки, на которые кто угодно может пойти с пустыми карманами — они доступны здесь . Держите в уме хотя бы ретродискотеки в Re:Public и музыкальные джемы в «Бир энд вайн» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: каждый понедельник, пока есть афиша на 10 и 17 декабря, 20.00. Где: " Корпус ". Сколько: бесплатно.

Напомним о цикле нескучных лекций, которые каждый понедельник проводятся в «Корпусе». В ближайший понедельник, например, будут разговаривать о том, чем вирусы принципиально отличаются от всех остальных живых существ и почему все-таки относятся к живой природе. Через неделю тема еще актуальнее: как обойтись без психологов и антидепрессантов. Вход свободный и регистрация не нужна.

Бесплатные развлечения для детей



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как организовать семейный досуг и при этом потратиться только на проезд? А вот можно мониторить здесь : в одном месте мы собрали все бесплатные мероприятия для детей с декабря по февраль.

Если какой-никакой бюджет у вас все-таки есть, вот на что стоит обратить внимание: в Театре юного зрителя сейчас премьера — «Кошчын дом» , билеты на постановку 20 января можно взять от 4 рублей 50 копеек. До 12 декабря в минских кинотеатрах крутят анимацию «Ральф против интернета» — от 4 рублей можно посмотреть самый кассовый фильм прошлой недели . Следом за ним ждем «Гринча» .

Еженедельные розыгрыши от AFISHA.TUT.BY



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Каждую субботу мы запускаем новые розыгрыши. И хотя шанс на удачу в среднем 1 к 10000, это все равно что-то, тем более что принять участие в них ровно ничего не стоит. Напомним, что 1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.

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Все бесплатные мероприятия Минска, если вам вдруг не хватило

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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.