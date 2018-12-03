Заместителя гендиректора БелАЗа приговорили к 7,5 года колонии за взятки

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского областного суда.

Судом города Жодино 3 декабря рассмотрено уголовное дело по обвинению трех работников ОАО "БелАЗ" и четырех бизнесменов в коррупционных преступлениях. Заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике БелАЗа был признан виновным по ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Он приговорен к 7,5 года колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.

Начальника бюро листового металла управления материально-технического снабжения и комплектации БелАЗа суд на основании ч.3 ст.430 УК приговорил к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией и лишением права занимать определенные должности. К такому же наказанию по той же части статьи приговорен и ведущий экономист по материально-техническому снабжению бюро листового металла управления материально-технического снабжения и комплектации БелАЗа. Суд постановил взыскать с них в доход государства более Br770 и свыше Br9,3 тыс. соответственно.

Директор по техническим вопросам СООО "ЗИКО - Зорка Групп" и директор ООО "Новостил" признаны виновными в даче взятки в крупном размере (ч.2 ст.431 УК). Первый приговорен к 5, второй - к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также виновными в даче взятки признаны два индивидуальных предпринимателя. Они судом приговорены к штрафам.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Как сообщалось, заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике ОАО "БелАЗ" был задержан с поличным в Минске 4 июля 2017 года во время получения взятки. Сумму в размере $1,2 тыс. ему передал представитель столичной коммерческой структуры. Деньги полагались за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате поставленной в адрес завода партии металла. На следующий день были задержаны начальник бюро и экономист БелАЗа, которые также получали взятки. Правоохранители установили, что незаконная схема действовала с осени 2016 года. Металл для нужд БелАЗа, по их данным, закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость. За это представители предприятия систематически получали вознаграждения. Их размер составлял определенный процент от суммы сделки.